Le tendenze labbra della SS 2025

Nude. Rivestite unicamente da uno strato di glassa. Sfumate di rosso. O rosa, come i ciliegi in fiore. Come si vestiranno le labbra nella primavera/estate 2025 ormai alle porte? Ecco le 5 principali tendenze che promettono di conquistare, o hanno già iniziato a conquistare, tutte le beauty addict.

Sfumature di rosso per Chanel

Chanel, con la sua eleganza senza tempo, celebra il rosso e lo rende protagonista. Dalle tonalità di rouge più acceso, dall’effetto sofisticato, fino a quelle più scure, misteriose. Il risultato è un finish marcato che catalizza l’attenzione sulle labbra.

Gloss trasparente per Max Mara

Un make-up fresco e naturale, con un gloss trasparente che lascia le labbra lucide e idratate. La scelta di Max Mara esalta il make-up minimalista con l’effetto “labbra bagnate” che già sa di estate. Sì, perché estate richiama gloss: sull’incarnato che si fa dorato, le labbra non necessitano altro che un tocco di luce. L'effetto finale? Un look giovane, fresco e irresistibile, perfetto per chi non vuole esagerare.

Rossetto nude per Fendi

Pezzo indispensabile di qualsiasi beauty-case, il nude si è guadagnato un posto d’onore nel podio dei rossetti must have. Labbra morbide e sobrie, che sfumano dai toni beige a quelli più rosati, a volte accompagnate da un contorno labbra in matita. Che sia matte (dall’effetto opaco) o shimmer (brillante), il rossetto nude è la scelta ideale per chi cerca un look accattivante senza esagerare. E Fendi lo sa bene.

Labbra effetto gradient per Marco Rambaldi

Novità da Marco Rambaldi che esplora l'effetto "gradient". Le labbra sfumano sui bordi diventando più chiare e rimanendo più pigmentate al centro, creando un effetto destrutturato, capace di giocare con la tridimensionalità. Lo sfumato dona un aspetto voluminoso e sensuale, per un make-up che sfida la convenzione.

Labbra Rosa per Louis Vuitton

Le tonalità romantiche del make-up labbra per la SS 2025 di Louis Vuitton vedono protagonista il rosa, il colore che per antonomasia associamo alla primavera con i suoi alberi di ciliegio in fiore. Ha davvero un’aria di primavera questo make-up look. Semplice e versatile, il rosa è una scelta che si addice a chi desidera un look meno appariscente, che può comunque far risaltare le labbra.