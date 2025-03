Taylor Swift è la Top Woman Artist del secolo

Cantautrice di successo, regina indiscussa del country e del pop, Taylor Swift continua a battere ogni record, a partire dal successo dell’Eras Tour, tournée di concerti con cui ha stabilito il record di incassi più alto di tutti i tempi, fino ad aggiudicarsi oggi il primo posto tra le 100 artiste più importanti dell’ultimo quarto di secolo secondo la rivista Billboard.

Il successo mondiale del fenomeno “Taylor Swift”

A soli 35 anni Taylor Swift è al vertice dell’Olimpo. Un successo, il suo, che è andato ben oltre al semplice ambito musicale: a lei è stato attribuito l’omonimo fenomeno per la portata di influenza del suo personaggio sia a livello mediatico che economico (fenomeno che ha preso il nome di “Swiftonomics”) e addirittura politico. In seguito ad un suo post sulle presidenziali americane del novembre 2024, 35mila giovani si registrarono sulla piattaforma elettorale di Vote.org, influenzando l’esito finale delle elezioni. Peraltro, non c'è tappa dell’Eras Tour in cui la Swift si è esibita che non abbia registrato un significativo aumento di prenotazioni tra alberghi e ristoranti: negli Stati Uniti, questo ha addirittura influito sensibilmente sul Pil nazionale, facendolo lievitare di ben 4,3 miliardi di dollari. 152 date per un totale di 21 mesi di tournée, oltre 3 ore di show, composto da 44 canzoni che riassumono le dieci diverse “ere” del suo percorso artistico e 10 milioni di spettatori hanno portato a un incasso da più di due miliardi di dollari, facendo cantare e ballare milioni di “swifties” in tutto il mondo.

Le origini del personaggio

Nata il 13 dicembre 1989 a West Reading, in Pennsylvania, Taylor si appassiona alla musica country a soli 6 anni e a 11 inizia a prendere lezioni di canto, imparando a suonare qualche accordo con la chitarra. Sarà poi l’amore per la poesia in un secondo momento a “trasformarla in una vera cantautrice”, come lei stessa ha dichiarato. Viene notata da Dan Dymtrow, allora manager di Britney Spears, in una delle sue prime esibizioni; pochi anni dopo da quell’incontro viene ingaggiata come autrice di canzoni dalla SONY/ATV Tree, diventando la più giovane assunta della società. Da quel momento la scalata al successo partendo dal primo album “Taylor Swift” passando per “Fearless” e in seguito “1989”, “Reputation” e “Midnight” fino al più recente “The Tortured Poets Department”.

È riuscita a scalare in pochi anni le classifiche degli album internazionali, aggiudicandosi prestigiosi premi per la carriera e guadagnandosi addirittura un corso universitario a lei dedicato ad Harvard oltre al titolo di persona dell’anno dal Time nel 2023. La Swift non ha però vissuto solamente momenti di gloria: ricordiamo bene gli MTV Video Music Awards del 2009, quando mentre riceveva il premio per il miglior video del singolo “You belong with me” era stata umiliata in pubblico da Kanye West che si era intromesso salendo sul palco e dichiarando che il riconoscimento sarebbe dovuto andare piuttosto a Beyoncé. Già l’ultimo album “The Tortured Poets Department” si era guadagnato il primo posto della classifica Billboard 200 divenendo il settimo album dell’artista a vendere più di un milione di copie in America nella settimana di uscita. Taylor fa così doppietta nel giro di nemmeno un mese, riaffermandosi come artista tra le più influenti a livello mondiale. A noi non resta che aspettare il suo prossimo successo!