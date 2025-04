Gli haircut per lui in linea con le ultime tendenze per dare un twist più definito al look (e andare sul sicuro)

La primavera è il momento ideale per rinfrescare e dare un twist più definito al look. In tema tagli di capelli, sono cinque i beauty trend principali che stanno dettando la linea in questo momento. Anticipati dalle sfilate della moda uomo, si adattano bene a ogni viso e sono facili da mantenere.

Tagli di capelli uomo primavera 2025: il momento d’oro della frangia

Fendi SS25 - Zegna SS25 Credit: Launchmetrics.com/Spotlight

In pieno mood vintage, la frangia spopola anche tra gli haircut maschili. Dritta o aperta, irregolare e spettinata dà movimento alla chioma e un effetto di grande naturalezza. È ideale per chi ama sperimentare e giocare con lo styling. Da evitare per i visi rotondi e piuttosto pieni. Tanti gli hairstylist ad averla proposta tra i look dei fashion show dedicati alle collezioni per questa primavera estate, come visto durante le sfilate di Fendi e Zegna.

Ispirazione rétro (ma senza operazione nostalgia)

Dolce&Gabbana SS25 - Dior Men SS25 Credit: Launchmetrics.com/Spotlight

Capelli pettinati all'indietro, lucidi e wet, dal finish grafico. Elegante e ordinato, è uno stile che rimanda ai ruggenti anni Venti e a quelli della Dolce Vita. Strizza l'occhio al fascino un po' dandy celebrato in passerella da Dolce&Gabbana e attualizzato da Dior Men. Un effetto amarcord che non cede il passo a malinconie e sentimentalismi ma che si fa invece fascinoso, glamour e che porta l'attenzione sullo sguardo.

Undercut, il taglio che sta bene a tutti

Giorgio Armani SS25 - Hermès SS25 Credit: Launchmetrics.com/Spotlight

Un grande classico. Con l'undercut è praticamente impossibile sbagliare. Un'opzione tra un taglio di capelli corti o medi, scalati e più corti ai lati (non per forza completamente rasati). Adatto anche ai visi più rotondi e a cuore, sulle passerelle ha fatto capolino tra i modelli di Hermès e Giorgio Armani. Viene, inoltre, apprezzato se abbinato ad alcune varianti che creano contrasto o enfatizzano il volume, come il capello mosso o riccio.

L'eleganza del riccio

Louis Vuitton SS25 - Prada SS25 Credit: Launchmetrics.com/Spotlight

Corto, come proposto in sfilata da Louis Vuitton. O più lungo e morbido, a ingentilire anche visi dai tratti spigolosi, come visto da Prada. È sicuramente la primavera dei capelli ricci e mossi naturali, sempre sulla scia delle tendenze femminili. Portarli corti consente di avere un maggior controllo sui volumi.

Il buzz cut corto e super corto: una garanzia

Emporio Armani SS25 - Gucci SS25 Credit: Launchmetrics.com/Spotlight

Il taglio perfetto per i visi ovali. Sulla scala della facilità di esecuzione, il buzz cut può sicuramente guadagnare i gradini più alti del podio. Pratico e minimal, prevede capelli regolati in maniera omogenea. Due versioni: corto e super corto, quest'ultimo per ovvi motivi più gettonato in estate. Per un tocco meno "militare" si può rifinire con sfumature laterali più leggere e morbide, come proposto da Gucci ed Emporio Armani.