È già entrata nella storia, Sara Curtis. A soli 18 anni agli Assoluti Unipol allo Stadio del Nuoto di Riccione ha strappato il record dei 100 stile a Federica Pellegrini, che però quel primato lo aveva stabilito quando di anni ne aveva 28. Ben 10 in più.

Nata il 19 agosto 2006, segno zodiacale Leone, la nuotatrice di Savigliano, Cuneo, è cresciuta in piscina. I genitori, sportivissimi, l’hanno buttata in acqua quando aveva appena due anni, mamma Helen, nigeriana, gareggiava nell'atletica leggera e papà Vincenzo è un ex ciclista, entrambi abituati a fatica, sudore e impegno. “A sei anni facevo agonismo: è stato amore a prima vista”, ha ricordato. “Tutti piangevano, tranne me. Io in acqua rido come una matta”.

A credere per lei, da sempre, anche nonno Paride e nonna Liliana. Una famiglia unita, nel nome della disciplina e dello sport. E il fidanzato, il collega Andrea Pusceddu, delfinista di un anno più grande di lei.

La nuova stella azzurra della velocità, studentessa all’ultimo anno dell'Istituto Tecnico Economico e Turistico, è entrata nel gruppo sportivo dell’Esercito e ha partecipato alle Olimpiadi di Parigi, dove nei 50 si è fermata in semifinale. All’ombra della tour Eiffel è stata poi tra le protagoniste dell’ingresso in finale con la staffetta 4x100, chiusa all'ottavo posto.

Il suo segno distintivo sono le treccine in stile afro che le fanno la mamma o la zia. “Mi connettono con le mie origini”, ha detto. E basta dare un’occhiata al suo profilo Instagram per capire che Sara si è già fatta notare dal fashion system e che la moda non le dispiace, anzi. Del resto, ha il physique du rôle.

Ama vestirsi largo, adora gli smalti per le unghie e i calzini spaiati. Legge gialli e scrive poesie.

Sza, Billie Eilish, Kendrick Lamar sono i suoi rapper preferiti. Tutti stranieri. “La trap italiana proprio non mi piace”, ha precisato. Ma la sua musica preferita è quella dell’acqua. Il suono dolce e movimentato delle bracciate che, spera, la porteranno lontano. La metà prefissata è un sogno a stelle e strisce: Los Angeles 2028.