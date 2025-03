Sally Rooney non è solo una scrittrice di successo, è un fenomeno culturale. Con i suoi romanzi, ha raccontato come pochi altri il mondo interiore dei giovani adulti, la solitudine e le dinamiche relazionali nell’epoca dei social. Dai banchi di scuola di Normal People alle conversazioni intellettuali e sentimentali di Parlarne tra amici, fino al recente Intermezzo, la scrittrice irlandese ha tracciato un percorso letterario che ha ridefinito la narrativa contemporanea.

Più di una semplice scrittrice

Negli ultimi anni, Sally Rooney è diventata molto più di una semplice scrittrice di successo: è un vero e proprio fenomeno culturale. I suoi romanzi hanno definito il modo in cui la generazione millennial vive le relazioni, la precarietà e il desiderio. Con il suo stile asciutto e chirurgico, Rooney è riuscita a raccontare con precisione emotiva il senso di smarrimento di chi è cresciuto in un mondo in costante cambiamento.

Ma il suo impatto va oltre le pagine dei libri. È stata lei a rendere irresistibile l’estetica della bookish girl: la ragazza che ama i libri, che legge compulsivamente, che trova rifugio nella letteratura e che vive con una sensibilità quasi nostalgica. Cardigan larghi, tazze di tè, frasi sottolineate nei romanzi e lunghi scambi di messaggi sulle emozioni: tutto questo è diventato parte di un immaginario che domina TikTok e Instagram, trasformando la lettura in un vero e proprio statement di identità.

Il successo di Intermezzo

Uscito da pochi mesi in Italia, Intermezzo ha già scalato le classifiche, confermando ancora una volta l’influenza della scrittrice irlandese. Questa volta Rooney lascia un po’ da parte le dinamiche sentimentali (anche se non del tutto!) per raccontare il legame tra due fratelli, Peter e Ivan, alle prese con il lutto per la morte del padre. Attraverso un intenso monologo interiore, il romanzo affronta temi come la fede, il senso della vita e il bisogno di connessione, portando la scrittrice a una maturità narrativa ancora più evidente.

Se i suoi libri precedenti esploravano il desiderio e le relazioni amorose, qui Rooney si interroga su come ci prendiamo cura gli uni degli altri, su cosa significhi crescere e su come affrontiamo la perdita. La risposta del pubblico è stata immediata: il romanzo è diventato un bestseller ancora prima di arrivare in Italia, con le copie in anteprima trasformate in oggetti del desiderio sui social.

Dai libri alle serie TV: il fenomeno Rooney sullo schermo

Se i romanzi di Rooney hanno conquistato milioni di lettori, le trasposizioni televisive hanno amplificato ancora di più il suo impatto. Persone normali, con Paul Mescal e Daisy Edgar-Jones, è diventata una delle serie più amate degli ultimi anni, mentre Parlarne tra amici ha trovato la sua trasposizione in un’altra produzione forse un po’ meno di successo.

Ma perché le sue storie funzionano così bene sullo schermo? Il suo stile essenziale e iperrealista, le dinamiche relazionali complesse e la capacità di rendere ogni dettaglio emotivamente carico la rendono perfetta per il linguaggio cinematografico. Nonostante ciò, Rooney ha deciso di fermare gli adattamenti televisivi dei suoi ultimi romanzi. Dove sei, mondo bello e Intermezzo resteranno confinati tra le pagine, almeno per ora. Una scelta in controtendenza rispetto alla serialità sempre più vorace, che dimostra il desiderio dell’autrice di proteggere l’integrità della sua opera e il legame intimo con i lettori.

Sally Rooney e il dibattito culturale

Con la fama, però, sono arrivate anche le polemiche. Rooney è una delle poche scrittrici della sua generazione a esporsi apertamente su temi politici e sociali. Dichiaratamente marxista e femminista, ha affrontato nei suoi libri le disuguaglianze sociali, il diritto alla casa, la precarietà economica e la difficoltà di costruire relazioni autentiche in un mondo sempre più frammentato.

La sua scrittura (e il suo successo...), però, ha diviso il pubblico e la critica: c’è chi la considera la miglior voce letteraria della sua epoca e chi, al contrario, la ritiene sopravvalutata. Ma è proprio questa capacità di suscitare dibattito e confronto che la rende una delle autrici più influenti del nostro tempo.

Sally Rooney e l’Irlanda: un legame in filigrana

Da Parlarne tra amici a Intermezzo, passando per Persone normali e Dove sei, mondo bello, Sally Rooney ha tracciato una mappa sottile ma persistente della sua Irlanda. Dublino è il punto di arrivo dei suoi personaggi, con il Trinity College, i pub di Temple Bar e il lungofiume battuto dal vento. Una città che attrae e respinge, proprio come nei romanzi di Joyce.

Ma il vero cuore delle sue storie è a ovest. Nata nella contea di Mayo, Rooney ha scelto di tornare a vivere lì dopo gli anni universitari e un passaggio a New York, riaffermando il legame con una terra piovosa e solitaria, specchio della sua scrittura essenziale e malinconica.

In fondo, nei romanzi di Sally Rooney, l’Irlanda non è solo un’ambientazione, ma un personaggio vivo, che respira con i suoi protagonisti e ne custodisce le inquietudini. Che rivivono nei cuori dei lettori.