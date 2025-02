Audaci, intensi e luminosi: 3 rossetti per lasciare il segno

Colori intensi e decisi per un bold look mozzafiato o nuance “su misura” per un make up dall’effetto naturale

Cosa chiedere a un rossetto? Lunga tenuta, alte performance, massima precisione e tutto il potenziale di un vero e proprio trattamento per le labbra. In formato stick e gloss, le novità del momento rispondono ai desideri delle donne. Scolpiscono e definiscono, illuminano e rivelano una sensorialità confortevole e avvolgente.

Colore ricco, intenso e setoso con un’applicazione ad alta precisione. Il nuovo Estée Lauder Pure Color Explicit Slick Matte Lipstick assicura 12 ore di tenuta con una formula cremosa ed estremamente confortevole. È disponibile in 12 tonalità, studiate per valorizzare tutti gli incarnati. Attenua l'aspetto delle linee, dona idratazione, scolpisce e definisce le labbra con una finitura matte dimensionale, senza alcun deposito tra le pieghe. Lo stick ultra sottile permette un risultato di colore pieno e un'applicazione precisa. La silhouette in oro rosato ricorda nel design gli originali lipstick del brand degli anni ’60, ispirati alle grandi colonne della casa di Mrs. Estée Lauder a Palm Beach.

Estée Lauder, Pure Color Explicit Slick Matte Lipstick

Per un bold look dallo stile grintoso, Dolce&Gabbana presenta Kiss My Gloss! 4D Gloss Stick & Lip Liner Duo. In due mosse, dona alle labbra definizione e una lucentezza effetto vetro multidimensionale. Disponibile in sei colorazioni, offre un’esperienza 4D con una sensorialità avvolgente per labbra definite, aspetto rimpolpato e luminoso e un aroma avvolgente. Le formule del liner, dotato di una matita automatica a rotazione, e del gloss stick, in formato click pen, sono arricchite con olio di mandorle italiano, peptidi biomimetici e aroma di vino fruttato.

Dolce&Gabbana Beauty, Kiss My Gloss! 4D Gloss Stick & Lip Liner Duo

Propone un connubio perfetto tra make up e trattamento Dior Addict Lip Glow, l’iconico balsamo ultra sensoriale colorato della maison parigina. Pioniere delle tecnologie che reagiscono al pH della pelle, con la sua formula composta per il 97% da ingredienti di origine naturale, rivela il colore autentico delle labbra combinando una nuance su misura e l’effetto sublimante di un glow luminoso. Le prime novità di questo 2025 propongono tonalità in sottotoni caldi complementari, assicurano 48 ore di idratazione e otto di azione levigante, per un comfort superiore.

