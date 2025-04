Un’alchimia perfetta di glamour, eleganza e stile. Ralph Lauren ha presentato la sua passerella per l'Autunno Inverno 2025 2026 a New York.

I leggendari codici stilistici del brand restano quelli che, negli anni, l’hanno reso iconico e inconfondibile. Uno show intimo, nella nuova galleria Jack Shainman di Tribeca, dove sfilano candide camicie con volant, abiti di pizzo e velluti floreali messi in risalto da giacche e pantaloni di pelle e stivali cowboy.

E poi abiti dove il gioco degli opposti vede volant e rouches incontrare i bustier in una sublime raffinatezza, in un anno di grandi trionfi per Ralph Lauren, che, lo scorso gennaio, insieme ad Anna Wintour ha ricevuto la Medal of Freedom per aver contribuito “alla prosperità, ai valori e alla sicurezza degli Stati Uniti”.

Lauren, nato nel Bronx da una coppia di ebrei russi ortodossi, è l’emblema del sogno americano in cui la passione e un talento smisurato lo conducono da commesso, a ideatore di cravatte, a divino direttore d'orchestra di una moda inconfondibile.

“Sono sempre stato attratto dall’arte e dalla bellezza dell’artigianato”, ha detto lo stilista.

E in questa nuova collezione dal sapore vittoriano tra colletti alti, rouches e contaminazioni equestri, lo dimostra.

A impreziosire i suoi look, gli accessori, come spille luccicanti e velluti, pelli, che si trasformano corsetti, pull, giacche preziose.

Un dress code che oscilla tra gli accenti mascolini con giacche doppiopetto e spalle larghe a femminili abiti a balconcino che stringono il corpo nella seta, nei pizzi e nei rasi floreali.

Un grande show dove la tradizione ha incontrato la contemporaneità e dove ogni dettaglio resterà eterno.

Molte le celebrities che hanno partecipato: da Anne Hathaway a Kacey Musgraves, tutte in prima fila per mostrare il loro sostegno allo stilista, in uno spazio urbano pieno di luce, perfetto per mettere in risalto la sensualità dei capi della collezione.