Per i milanesi è uno storico punto d’incontro, di condivisione e di scambio. Per chi è di passaggio in città una tappa obbligata per un caffè abbinato a torte dai sapori di casa, per un light lunch o per sorseggiare un afternoon tea in stile meneghino.

Oggi il Salotto Lobby Lounge dell’Hotel Principe di Savoia Dorchester Collection, cuore della storica location meneghina si rinnova, con un soft refurbishment. Tonalità arancioni calde, confortevoli poltrone in pelle e tavolini in vetro specchiato accolgono gli ospiti al loro ingresso nella nuova hall.

Un restyling al passo con i tempi, d’ispirazione natura, che però mantiene la allure classica della struttura. E si inserisce in una metropoli in continuo fermento. Il Financial Times ha appena eletto Milano "capitale dell'arte del futuro", alla luce dei nuovi progetti, come l’apertura della galleria di Thaddaeus Ropac a Palazzo Belgioioso e l’avvio di Grande Brera.

Anche l'Hotel Principe di Savoia è diventato punto di interesse per gli art lover: vengono infatti organizzati vernissage ed eventi, accogliendo le opere di importanti fotografi. Una tradizione che ha preso vita nel 2023 con la mostra “Timeless Time” del ritrattista Vincent Peters e che poi è proseguita con artisti del calibro di Lucas Possiede e Guido Stazzoni.