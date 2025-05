Premio Accademia del Profumo 2025, votiamo le fragranze che ci fanno sognare

Il profumo è fratello del respiro, non gli si può resistere se si vuole sopravvivere, penetra in noi come l’aria e scende al cuore. Süskind così aveva definito quello che divenne il titolo del suo capolavoro, “Il profumo”. Parole che celebrano questo meraviglioso compagno delle nostre giornate, capace di imprimere indelebilmente la memoria e dare un segno speciale alle nostre emozioni. Tanti, infiniti i profumi, nel tempo di una vita e nei tempi della storia, da quelle prime botteghe di cui parla Süskind fino ai colossi della grande profumeria di oggi. Valorizzarli come elemento essenziale del benessere e allo stesso tempo promuovere la creatività e la cultura olfattiva nel nostro paese è l’obiettivo che dal 1990, anno della sua istituzione, si è posta Accademia del Profumo, l’iniziativa di Cosmetica Italia -associazione nazionale imprese cosmetiche in collaborazione con Cosmoprof Worldwide Bologna.

Dalle borse di studio alle mostre, agli eventi, sono innumerevoli le iniziative e le attività per valorizzare l’eccellenza della profumeria italiana. Tra queste, quella più longeva è il premio ai migliori profumi, un riconoscimento che ogni anno onora il lavoro di quel mondo meraviglioso e importante, intriso di fascino e bellezza, che è il settore delle fragranze.

Quest’anno, per la prima volta nella storia, la cerimonia di consegna dei Premi si terrà sul palco del Teatro alla Scala di Milano. Il 21 settembre, nel contesto della quarta edizione della Milano Beauty week, le fragranze dell’anno saranno premiate e festeggiate con uno spettacolo speciale, il balletto “Gesti di Bellezza”.

Le fragranze finaliste, risultato del lavoro di preselezione di una giuria formata da un centinaio di membri, sono state scelte. L’iter di voto è partito. Per i migliori profumi dell’edizione 2025 saranno gli stessi consumatori a eleggere i vincitori in una selezione speciale che è esperienza e insieme gioco. Ma vediamo, nel dettaglio, tutto quello che c’è da sapere su questo premio straordinario.

Le categorie in gara

Nove le categorie in gara, per non dimenticare nessuna delle preziose sfaccettature di cui ogni successo olfattivo si compone. Previsto anche un riconoscimento al naso creatore del profumo più venduto nei primi sei mesi dal lancio sul mercato italiano.

Si parte ovviamente dalla categoria più nota, il miglior profumo dell’anno, nella sua versione femminile e maschile. Ma c’è anche la miglior creazione olfattiva con valutazioni in blind che considerano la gradevolezza della fragranza, la qualità delle materie prime e la novità olfattiva. Fondamentale, poi, valorizzare anche altri aspetti caratterizzanti il fascino di un profumo, il packaging, in cui viene valutata la creatività del progetto e l’innovazione del flacone ela comunicazione e la sua incisività. Senza dimenticare alcune fondamentali specificità, come i profumi Made in Italy, i profumi delle collezioni esclusive delle grandi marche, le fragranze artistiche e quelle per l’ambiente, ognuna con le sue caratteristiche e la sua importanza.

Selezione e votazione

Per ogni categoria sono stati selezionati 6 profumi femminili, 6 maschili o 6 fragranze senza genere. La selezione è stata affidata a una giuria formata da aziende aderenti ad Accademia del Profumo, giornalisti delle principali testate italiane, content creator ed esponenti retail. La giuria vip sceglierà i vincitori per la miglior comunicazione mentre la giuria tecnica le fragranze vincitrici per le altre categorie. Con una sola eccezione: dal 16 aprile al 16 giugno 2025 saranno i consumatori a votare il miglior profumo dell’anno. Come? Attraverso la piattaforma dedicata https://concorso.accademiadelprofumo.it/. Grazie alla partnership con Naïma, catena italiana di profumerie con oltre 370 beauty store distribuiti su tutta la penisola, per la prima volta le fragranze della categoria “Miglior Profumo dell’Anno” saranno inoltre rese accessibili in un numero selezionato di punti vendita direttamente ai consumatori che potranno così annusare e sperimentare “sulla propria pelle” i profumi finalisti prima di esprimere il proprio voto.

I profumi finalisti della categoria “Miglior Profumo dell’Anno”

Protagonisti di tutto ciò, allora, i profumi, e, in particolare, la categoria su cui in tanti potranno esprimere un parere. Scopriamo allora quali sono le fragranze finaliste come “Miglior profumo dell’anno”. Partiamo dai femminili, 14 fragranze lanciate nel 2024 e destinate a rimanere a lungo nella scia.

Otto invece le fragranze al maschile, intense, raffinate, caratterizzate da note originali e inedite. Ecco i profumi finalisti:

Viaggi olfattivi nuovi e sorprendenti, collaborazioni inedite, conferme di successo ed esplorazione di nuove combinazioni, vincerà il migliore e, come sempre, l’arte del profumo, eccellenza italiana grazie a materie prime straordinarie e un nuovo, odierno, rinascimento della cultura e la creatività olfattiva. Ricordando sempre Süskind: “Colui che domina gli odori, domina il cuore degli uomini”.