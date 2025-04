È tempo di picnic! Sole, prati verdi e tanto buon cibo! La bella stagione porta con sé la voglia di mangiare all’aria aperta, sotto le fronde degli alberi e con le persone che ci stanno a cuore.

E cosa c’è di meglio che vivere questi momenti country con stile grazie alle maison più prestigiose?

I cestini da picnic sono sempre più eleganti. Hermès incanta con il secchiello di vimini dagli inserti in pelle, che culla piatti, bicchieri e posate dai dettagli glam. Se i sogni stanno in un cassetto, è vero anche che sono molti quelli da custodire nei tanti scomparti del picnic trunk di Poltrona Frau, con tovaglia compresa. Un vero e proprio portagioie, estremamente raffinato.

Mise en place così fashion non possono che essere vissute con look all’altezza. Da Ralph Lauren a Chloé fino a Isabel Marant: lo stile boho chic spopola ed è perfetto per vivere l’atmosfera di campagna anche in città. Abiti lunghi e corti, sottovesti con inserti in pizzo, top e shorts ricamati, giacche e spolverini freschi vanno in scena con una palette colore fatta di nuances neutre – come bianco, beige e cipria – ma anche più pop, dal rosa intenso all’azzurro, fino il verde.

Per chi ama il classico, l’eleganza tradizionale di Tod’s e lo charme senza tempo di casa Fendi assicurano escursioni all’insegna di camicie, camicioni, canottiere, pantaloni e giacche dai colori sobri e dalle linee comode. La maison romana non rinuncia al tocco scintillante dei cristalli sulle calze.

Ai piedi sandali, ballerine, mocassini e stivaletti sono perfetti per le occasioni all’aria aperta, accompagnati da borse in paglia e con frange – il fringe mood è di stagione – e così si cammina davvero verso un picnic di stile!