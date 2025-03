L'eccellenza italiana della body art si racconta martedì 1 aprile, a X-Style, in seconda serata su Canale 5

Penny Boy non è solo un tatuatore ma un narratore di storie sulla pelle. Eccellenza assoluta del nostro Paese nel campo della body art, ha vinto oltre 100 premi internazionali, partecipando nella sua carriera ad oltre 300 convention di cui spesso è giudice.

Cresciuto a Milano, lavora tra l'Italia gli USA e l'Asia. Massimiliano Pennella, vero nome di Penny Boy, è uno dei pochissimi tatuatori italiani conosciuti nel mondo grazie a uno stile inconfondibile: la sua caratteristica sono le rappresentazioni di donne e animali.

Una passione, la sua, nata da anni di ricerca, sperimentazione, dedizione e disegno. Dietro a ogni immagine c’è un messaggio ben preciso raccontato attraverso una tecnica impeccabile e con un meticoloso studio del colore, dei contrasti, dei dettagli.

Tra le celebrità che hanno scelto Penny per i loro tatuaggi, il musicista Liam St. John e l’attore Michele Morrone, solo per citarne alcuni. Penny è l'unico artista italiano ad aver siglato una capsule collection con il noto brand californiano Sullen Clothing, famoso per il suo stile streetwear e le grafiche ispirate all’arte dei suoi tatuaggi.