Le proposte di Armani ed Etro, i ristoranti stellati come Da Vittorio, gli chef celebs come Cannavacciuolo e Cracco. Ecco la nostra selezione di uova e colombe per Pasqua

Tra interpretazioni più tradizionali e creazioni innovative, la proposta di uova e colombe per la Pasqua 2025 è davvero ampia. Ecco le migliori creazioni d’autore di pasticcerie e cioccolaterie, selezionate dalla redazione di X-Style digital.

Per Armani/Dolci by Guido Gobino la Pasqua è una festa di sapori sorprendenti

Armani è il Re della moda. Anche nella pasticceria. L’uovo è limited edition, al latte con granella di nocciola e finocchietto oppure doppio strato di cioccolato fondente e lampone. Oltre alla tradizionale colomba, la collezione propone le piccole uova al latte o fondente nelle classiche tin box, e gli ovetti in quattro gusti limited edition. Il packaging sofisticato richiama le geometrie dell’architettura Art Deco rievocate in particolare da una giacca color cipria e oro della collezione Giorgio Armani donna primavera-estate 2025 presentata a New York.

Le golose novità del Laboratorio di pasticceria artigianale di Chef Cannavacciuolo

Dalla creatività del Pastry Chef Kabir Godi nascono tre nuove Colombe che vanno ad aggiungersi alle cinque classiche: la nuova Colomba alla pastiera, che rende omaggio alle origini dello Chef Cannavacciuolo, la Colomba integrale al cioccolato fondente e mirtilli rossi, in linea con la richiesta sempre più diffusa di prodotti dolci che coniughino golosità e benessere e la Colomba senza canditi. Quanto alle uova di Pasqua, la novità 2025 gioca sui contrasti di cioccolato bianco e lampone. Un incontro cromatico in cui la dolcezza e la freschezza si fondono in un equilibrio perfetto. Infine, l’edizione 2025 del Dolce di Pasqua vegano.

In fiore la Pasticceria Cova Montenapoleone 1817

Uova che sembrano opere d’arte, come quelle ricoperte di decorazioni floreali, e la Colomba, tradizionale, classica, al cioccolato o accompagnata dal tocco inconfondibile di arancia candita. Così la Pasqua di Pasticceria Cova, storica maison milanese fondata nel 1817, racchiusa in confezioni realizzate a mano, con nastri e carte nei colori della primavera.

Il viaggio sensoriale di Gucci Osteria da Massimo Bottura e Lavoratti 1938

L’uovo di Pasqua di Gucci Osteria da Massimo Bottura e Lavoratti 1938 è realizzato con cioccolato fondente monorigine Ecuador al 70 per cento, lamponi disidratati e fiori di ibisco. All’interno, dei tartufi di cioccolato al limone delle Cinque Terre. Un viaggio sensoriale tra Ecuador e Italia, con suggestioni orientali.

Le prelibatezze di Carlo Cracco

La collezione di prelibatezze firmata Carlo Cracco per la Pasqua 2025 offre Uova di Pasqua al cioccolato fondente dal gusto intenso, mischiato anche a nocciole e sale, oppure al latte dal sapore delicato. E, per i più piccoli, animaletti – tra cui coniglietti, galline, agnellini - realizzati in cioccolato bianco, al latte o fondente, o confezioni con 14 ovetti assortiti nei gusti tipici, anche con nocciole all’interno, oppure con cremino al pistacchio, tartufo bianco e cocco. Le colombe vanno dalle classiche con glassa croccante di zucchero e mandorle tostate a quelle con amarene candite e cremino al pistacchio, fino al dolce realizzato con cioccolato al latte.

Etro X Aimo e Nadia: ormai una tradizione

Etro e Aimo e Nadia Milano hanno dato vita, dal 2023, a squisite collaborazioni realizzate dagli chef Alessandro Negrini e Fabio Pisani del ristorante stellato “Il Luogo Aimo e Nadia”. Dopo il Panettone e il Pandoro, la collaborazione si arricchisce con la Colomba, il tipico dolce pasquale, che porta in tavola l’essenza di arance candite della Calabria ed è racchiusa in una box con i decori della maison di moda.

Iginio Massari Alta Pasticceria: artigianalità e innovazione

Il senso della di Pasqua per Iginio Massari Alta Pasticceria è racchiuso nelle parole del Maestro e dei figli Debora e Nicola: “A Pasqua il dolce principe è la Colomba, lievitato simbolo della primavera. La sua preparazione è un’arte che richiede tempo, dedizione e una ricerca minuziosa delle migliori materie prime. Anche l’uovo di cioccolato, nella sua forma più elegante e raffinata, è un elemento imprescindibile della tradizione pasquale, capace di esaltare le qualità del cacao più pregiato”. Dalla sofficità della Colomba all’intensità delle Uova di cioccolato, ogni prodotto vuole offrire un’esperienza sensoriale che unisce artigianalità e innovazione.

Le “piccole storie di felicità” di Leone 1857

La collezione di Leone 1857 si chiama “Piccole storie di felicità”. Ogni confezione è un'opera d'arte, con il contributo di Nicole LaRue, artista e graphic designer statunitense, che ha dato vita a un universo visivo giocoso per invitare a lasciarsi trasportare dalla fantasia. Cosa ci piace di più oltre alle uova? La Colomba con all'interno dell’impasto le gelatine Leone di vera polpa di frutta, che sostituiscono i canditi in modo sorprendente.

La fiaba di Marchesi 1824

Alla pasticceria Marchesi 1824 la Pasqua 2025 si divide tra gioco e tradizione. Uova di cioccolato, colombe, pastiere, biscotti creano un’atmosfera gioiosa, colorata e da fiaba. Le meravigliose creazioni del Pastry Art Director Diego Crosara ci trasportano in un universo di dolcezza baciato dalla fantasia. È un mondo bucolico quello respirato guardando, e gustando, le uova decorate a mano, che esaltano l’arte cioccolatiera partendo da cacao pregiato. Ghiaccia reale e pasta di zucchero rendono magiche queste prelibatezze, ispirate al gioco dell’oca, in cui gli animali prendono vita su finissimo cioccolato fondente, al latte o bianco, tra percorsi a spirale e caselle numerate.

L’Uovo iconico di Da Vittorio

L’Uovo Iconico di “Da Vittorio” è disponibile in diverse varianti di cioccolato pregiato, da quello al latte al caramello. Nata nel 2023, la creazione sintetizza in un’unica forma i DNA del ristorante tristellato di Brusaporto (Bergamo) e del chocolate designer Davide Comaschi. La base rispecchia il mondo e la tradizione Da Vittorio, “a tutto tondo” come la percezione del gusto dei piatti studiati dalla Famiglia Cerea, mentre il vertice, più allungato e appuntito, si ispira alla collezione Carati, studiata da Comaschi in collaborazione con Da Vittorio.

Charlotte Dusart e Neuhaus: il cioccolato belga conquista

Il cioccolato DUBAI è virale sui social: una spessa tavoletta di puro cioccolato belga ripiena di pistacchio e kataifi (cappelli d’angelo croccanti). Ci sono, ovviamente, anche le uova DUBAI! E Charlotte Dusart, cioccolatiera belga che ha conquistato Milano, le propone insieme ad altre a uova di ogni foggia, dimensione, colore e sapore. Non mancano le creazioni che conquistano a ogni età: i pulcini, Emilio il Coniglio e le Pecorelle Nina e Pina. Novità di quest’anno di Neuhaus - Jean Neuhaus è l’inventore della pralina belga – sono invece le Uova Gourmet al latte, fondente e in cioccolato bianco, arricchite da consistenze croccanti, lampone, caramello salato e pistacchio. La particolarità: sono riempite con una selezione di ovetti incartati e praline miste. Da leccarsi i baffi. Del resto il cioccolato è la colonna portante della tradizione gastronomica di Bruxelles a cui visit.brussels dedica itinerari turistici, workshop e pacchetti a tema. Pronti a partire, proprio magari un last minute per Pasqua?