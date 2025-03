Paris, c’est l’amour. L’amour, c’est rouge. Il rosso conquista la street fashion nella ville lumière. La Paris Fashion Week è ormai giunta al termine e si chiude così ufficialmente il periodo dedicato alle sfilate autunno-inverno 2025/26. Ma prima di archiviare il cosiddetto fashion month, vogliamo celebrare il rosso, il colore dell’amore e della passione che ha spopolato in rue e avenue tra un defilé e l’altro.

Il rosso infiamma le strade di Parigi

Simbolo di emancipazione e vivacità, sfila nel clima glamour della moda parigina in tutte le sue sfumature. Dalla più accesa, che si posa su di un cappellino a baschetto - ciliegina sulla torta per un look total black - a quella più intensa che colora un cappotto maschile dalle linee sartoriali.

Giacche grintose completano gli outfit con le tonalità del fuoco, felpe e maglioni danno una spinta energica ai look, ideali per correre a un pranzo veloce in brasserie prima di entrare al prossimo show. Borse e borsette illuminano mise dalle palette più variegate, accessori che sembrano quasi a dire “Guardami!”.

Le gambe delle fashioniste sono abbracciate da calze velate fiammanti o, per le più audaci, ricamate in pizzo, e abbinate a bluse e gonne dello stesso colore per un look total red. Come si fa a non innamorarsi?