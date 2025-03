Alla Paris Fashion Week il designer libanese porta in passerella pellicce, paillettes e look da sirena

È tra le figure più importanti della Haute Couture, amatissimo da star come Taylor Swift, Madonna e Lily Collins e da teste coronate come Rania di Giordania. Per la sua collezione prêt-à-porter alla Paris Fashion Week, Elie Saab sublima l’inverno con morbidi maglioni a collo alto colorati e con inserti di lana anche sui vestiti sparkling per le uscite serali. E sempre per la sera, abiti in seta e mise da sirena.

La pelliccia è la grande protagonista

In stile che la richiama la old Hollywood, la pelliccia impreziosisce cappotti lunghi, colbacchi, cappucci e stivali. E sotto questi capi dall’allure aristocratica tipica del couturier libanese fanno capolino trasparenze e jumpsuit tagliate come fossero una seconda pelle. Ma anche tailleur con pantaloni-bermuda. E il tutto è sensuale, nobile, sontuoso e super femminile.