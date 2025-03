Paris Fashion Week, il dandismo neomoderno di Alexander McQueen

Il direttore creativo Seán McGirr apre un nuovo capitolo per il brand e riscrive lo stile del dandy vittoriano, unendo punk e romanticismo

Osa Seán McGirr, direttore creativo di Alexander McQueen. Osa e si riconferma una personalità di spicco tra i direttori creativi delle maison di moda più importanti a livello internazionale. La sfilata autunno/inverno 2025-26 del brand, che si è tenuta nella Galerie de Géologie et de Minéralogie di Parigi, ridimensiona i concetti di trasgressione e di gioco omaggiando in grande stile la figura del dandy. E ricomponendola in un’immagine sensuale e femminile.

Oscar Wilde ispira giochi di seduzione

Una ricerca attenta e definita ai dettagli che tra ispirazione da figure come quella di Oscar Wilde e, più in generale, dallo stile elegante dell’epoca vittoriana. La moda femminile si articola quindi tra diversi materiali pregiati, dalle sete al cashmere, dai pizzi lavorati ai motivi floreali. Gli abiti rendono visibili le silhouette creando un interessante gioco di seduzione. In passerella anche abiti svolazzanti, lunghi colli plissettati, spalline vittoriane e larghe maniche che accompagnano le silhouette. Il romanticismo dark del brand si coniuga quindi a un’estetica d’antan restando assolutamente attuale.

Gli accessori: ribelli e audaci

Gli accessori rivelano la loro imponente presenza aggiungendo un senso di unitarietà al disegno creativo di McGirr: scarpe appuntite un po' all’insù, gioielli tradizionali e borse dalle forme inaspettate riconfermano il carattere di una collezione ribelle e audace.