Alla Paris Fashion Week non ha sfilato solo la moda autunno-inverno ‘25/’26. Tantissime, infatti, le star internazionali accorse per assistere ai defilé dei più grandi designer.

In prima fila da Dior, la bellezza di Natalie Portman. L’attrice incanta i fotografi con un mini dress total black, confermando la sua allure romantica e delicata da storica testimonial della maison. Alla sfilata anche la top model Natalia Vodianova, moglie di Antoine Arnault, in un abito bianco e dorato.

Ecco Cameron Diaz, assente dagli eventi fashion da 13 anni, in abito rosso coperto da un capospalla color panna: è alla sfilata dell’amica Stella McCartney. Un ritorno, il suo, che infiamma.

Kate Moss non perde la sua aria tipica trasgressiva alla presentazione della collezione di Isabel Marant. Chiodo di pelle, gambe scoperte e stivaletti alla caviglia, sfoggia un black look dallo spirito ribelle. Per una Kate che sceglie il nero, una Georgina Rodriguez, compagna di Cristiano Ronaldo, opta invece per il bianco. Per lei completo candido con pantalone e stola di pelliccia sfilacciata. Il set è quello della sfilata di Elie Saab.

L’attrice e imprenditrice Jessica Alba arriva sorridente alla sfilata di Balenciaga: dolcevita a costine e cappotto over, tutto black. Quando si dice che less is more. La coda di cavallo esalta il viso dell’attrice e un foulard bianco a pois neri, allacciato alla borsa, definisce l’outfit in modo sbarazzino. Tra gli ospiti anche la modella Barbara Palvin, in sexy lingerie nera, abbracciata da un cappotto over appoggiato sulle spalle. Il marchio di fabbrica? La sua chioma lunga e fluente.

La spagnola Ursula Corbero, attrice simbolo della serie La Casa di Carta, ruba la scena alla sfilata di Coperni in body nero e punto vita arricchito da una fascia goffrata. Le gambe da urlo della star sono il punto chiave del suo look.

A Paris c’è anche… Paris. La figlia di Michael Jackson. È ospite della sfilata di Vivienne Westwood. Cipria bianca sul viso, bustier che enfatizza le forme e veli grigi a formare un look che strizza l’occhio alla Francia di Maria Antonietta.

La collezione di Valentino disegnata da Alessandro Michele riceve gli applausi da star del cinema hollywoodiano e tricolore, come Jared Leto, e della musica, come Chappell Roan, entrambi con look che rimandano alla Francia del ‘700. Camicia bianca e merletto, lui. Abito dalla gonna ampia, tulle e fiori, lei. Nel parterre anche una delle punte di diamanti del cinema tricolore Alessandro Borghi, in bianco e blu.