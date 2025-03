Glamour e spettacolo per la notte più importante di Hollywood

La notte degli Oscar è da sempre l’appuntamento più atteso del cinema, ma anche della moda. A chiudere con raffinatezza la stagione dei premi, il red carpet del Dolby Theatre si accende ogni anno di look memorabili, tra haute couture, dettagli scintillanti e scelte di stile che fanno sognare. Anche questa edizione non ha fatto eccezione: le star hanno sfilato con eleganza, tra fascino senza tempo e qualche tocco inaspettato.

Mikey Madison ha scelto un abito rosa Dior dal taglio classico, mentre Zoe Saldana in Saint Laurent ha incantato in un raffinato vestito bordeaux dai volumi strutturati. Timothée Chalamet, mai banale, ha sorpreso tutti con un audace giallo canarino firmato Givenchy, mentre Isabella Rossellini, avvolta in un lungo abito di velluto blu di Dolce&Gabbana, sembra aver reso omaggio all’universo di David Lynch.

Ognuno ha portato sul tappeto rosso un tocco unico, tra raffinatezza, carattere e, soprattutto, voglia di vincere.