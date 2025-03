L’attrice compie 70 anni, ma per lei sembra che il tempo si sia fermato. Icona del cinema italiano, era grande amica di Eleonora Giorgi

Ornella Muti compie 70 anni. Il tempo sembra non passare mai per l’attrice, all’anagrafe Francesca Romana Rivelli, che ancora oggi incanta il pubblico con la sua bellezza senza tempo.

Nata il 9° marzo 1955 da padre napoletano e mamma estone, la Muti rappresenta il cinema italiano nel panorama internazionale divenendone un’icona. Nonostante il trascorrere degli anni, il suo fascino è rimasto inalterato, tanto da essere fonte di ispirazione per brand cosmetici anche oltreoceano, come Hauslabs della cantante e attrice Lady Gaga. Non solo. Una rivista americana l'ha incoronata qualche anno fa l'attrice di film di fantascienza più bella di ogni tempo (per Flash Gordon di Mike Hodges era la Principessa Aura, figlia di Max von Sydow), ma è finita anche sulla copertina di Time e a soli 28 anni ha calcato il palco più ambito di Hollywood per consegnare l'Oscar a Mephisto, miglior film straniero nel 1982.

Sotto i riflettori da quando aveva 14 anni

I riflettori l’hanno amata da quando accompagnò a un provino la sorella, ma al posto suo venne scelta lei. Aveva 14 anni. Capelli neri, occhi verdi, il neo al centro del naso, il sorriso e il broncio. Una bellezza, la sua, che non sfiorisce. Di fianco alla figlia Naike Rivelli sembrano coetanee. Ma Ornella è mamma anche di Andrea e Carolina, avute dall’imprenditore Federico Facchinetti, e nonna di Alessandro, Giulia ed Edoardo. “L’età non è importante, non ti definisce come persona”, ha dichiarato. Un fascino, quello della Muti, che è andato a braccetto con l’allure della sua grande amica Eleonora Giorgi, anche lei attrice, da poco mancata.

Ha girato più di 200 film

Nella sua carriera ha girato oltre 200 pellicole. Tanti i generi e i personaggi interpretati dalla Muti, che ha lavorato con i colleghi più rinomati, tra cui Michele Placido in Romanzo popolare del 1974, Francesco Nuti in Tutta colpa del paradiso del 1985, Carlo Verdone in Stasera a casa di Alice del 1990 e To Rome With Love del 2012, diretta da Woody Allen. Molti altri i registi che l’hanno diretta, come Damiano Damiani, Risi e Scola. Altrettanti i riconoscimenti ottenuti nei festival internazionali, tra cui David di Donatello e Nastri d’argento. Talento e bellezza. Auguri Ornella!