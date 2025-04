L’arrivo della primavera risveglia il desiderio di tornare a indossare gli occhiali da sole. Accessori irrinunciabili, imprescindibili per la loro funzione, danno carattere e rivelano la personalità, definiscono lo stile, impreziosiscono il look. Ecco una selezione tra i modelli del momento, prossimi “must have” di stagione.

Si ispirano al mondo della moda con un chiaro richiamo ai codici della maison, gli occhiali da sole proposti da Chanel. In acetato nero, dalle lenti a farfalla, sono l’emblema della femminilità e dell’eleganza pura. La lavorazione gioiello sulle aste riprende i motivi e reinterpreta le lavorazioni dei tessuti.

Chanel Eyewear - collezione primavera estate 2025 / courtesy press office

Design deciso, dall’appeal futuristico, per il modello pilot proposto da Giorgio Armani Eyewear, visto in passerella. Disponibile in vari colori, tra cui marrone striato con lenti grigio fumo. La montatura è costituita da una struttura in acetato con frontale incastonato in metallo dorato e ampie aste con logo stampato.

Giorgio Armani Eyewear - collezione primavera estate 2025 / courtesy press office

Sempre di grande effetto ma dalle forme più sottili e slanciate sono invece le proposte della linea Emporio Armani Eyewear. Tra i modelli di punta per la nuova stagione c’è questo dalla forma stondata e dalla montatura metallica con il frontale fissato con viti a vista alle lenti.

Emporio Armani Eyewear- collezione primavera estate 2025 / courtesy press office

Richiamano il mondo dell’abbigliamento tecnico e strizzano l’occhio all’estetica dello sci, gli occhiali da sole genderless di Moncler Lunettes. I modelli in titanio ultraleggero, realizzati in Giappone, si rivolgono agli amanti dello stile minimal e sofisticato. I colori delle lenti e delle montature spaziano da tonalità opache e naturali, ispirate ai paesaggi montani, a tonalità metalliche.

Moncler Lunettes - collezione primavera estate 2025 / courtesy press office

Dettagli minimal, linee pulite, precisione grafica. Riportano, invece, agli anni Novanta le forme di un modello nato dalla collaborazione di Khaite, marchio emblema dello chic americano, e Oliver Peoples. Lenti poco profonde, frontale sottile, voluminose aste scolpite dall’effetto “bold”.

Oliver Peoples Khaite - collezione primavera estate 2025 / courtesy press office

Giocano con le dimensioni e l’effetto tridimensionale anche le proposte per la primavera estate 2025 di Romeo Gigli. Lo spessore aumentato delle montature amplifica la percezione di profondità, avvolgendo frontali e aste in giochi di luce vibrante.

Romeo Gigli Eyewear - collezione primavera estate 2025 / courtesy press office

Silhouette senza tempo, contemporanee e ispirate alle iconiche collezioni di gioielli. Tiffany Eyewear per la bella stagione omaggia i suoi motivi emblematici, tra cui la T sfaccettata sulle aste e l’inconfondibile motivo a maglia, che va ad avvolgere la montatura in bio-acetato fungendo anche da cerniera. Ricca e variegata la palette dei colori, tra cui il Tiffany Blue®.