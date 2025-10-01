La musica italiana sulle passerelle e nel cinema: quando lo stile incontra la memoria

Patty Pravo, Milano, 2011 Credits Getty Images

Così la memoria musicale italiana è diventata tessuto invisibile della collezione, dimostrando ancora una volta che le passerelle, come il cinema, non si limitano a mostrare: mettono in scena e lo fanno con un sottofondo profondamente, intensamente italiano.

La voce della cantante veneziana ha scandito il ritmo degli abiti, guidato i giochi di luce e cucito insieme le falcate delle modelle, come una drammaturgia sonora che non si limita ad accompagnare ma a raccontare. Un notturno sensuale con Notti bianche (versione italiana di It’s a Heartache ), una scossa trasgressiva con Pensiero stupendo , un’eco sixties leggera con Qui e Là : tre atmosfere, tre stati d’animo, un’unica narrazione.

Quando la moda italiana incontra la sua musica, non nasce un semplice sottofondo: prende vita un racconto identitario. È accaduto alla Milano Fashion Week , dove la Spring Summer 2026 di Dolce & Gabbana ha trasformato la passerella in un palcoscenico emotivo grazie a tre brani di Patty Pravo – Notti bianche , Pensiero stupendo e Qui e Là .

Mina, Roma, 1965 Credits Getty Images

Le passerelle come palcoscenici sonori

Le maison italiane hanno spesso trasformato la passerella in autentici palcoscenici musicali, facendo della colonna sonora un dispositivo narrativo. Dolce & Gabbana, fin dagli anni Novanta, hanno scelto come cifra stilistica Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni, che — secondo il loro stesso archivio — fu la prima musica a inaugurare le loro sfilate nel 1984. L’opera, intrisa di radici siciliane e dramma verista, è riemersa in momenti-chiave: dall’evento di Alta Moda a Siracusa nel 2022, dove la collezione fu presentata nel Teatro Greco con la partitura come leitmotiv, fino alla collezione uomo AI 2025-26, accompagnata da nuovi arrangiamenti tratti dalla stessa partitura.

Gucci, con il debutto di Sabato De Sarno nella Spring Summer 2024, ha invece affidato la regia sonora a Mark Ronson, che ha combinato atmosfere orchestrali e riferimenti pop italiani, culminando in un remix di Ancora, ancora, ancora di Mina, divenuto virale su TikTok e Instagram.

Versace, in diverse stagioni, ha arricchito le playlist ufficiali con brani di Mina e Lucio Battisti, evocando l’immaginario solare e spensierato dell’Italia anni ’60. Valentino, fedele al suo registro intimista, ha spesso scelto brani di Paolo Conte, le cui melodie sospese trasformano il défilé in un concerto poetico.

Moschino, infine, ha tradotto in chiave pop-art partiture cinematografiche di Nino Rota, piegandole a un’estetica ironica e destabilizzante. Non si tratta mai di semplici sottofondi musicali: queste selezioni agiscono come architetture narrative che dialogano con tessuti, luci e volumi, trasformando la sfilata in un’esperienza immersiva e totale.