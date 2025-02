"Mi sono sempre interrogata su cosa sia la femminilità, ancora di più oggi, con le guerre”. Parte da questa riflessione Miuccia Prada che firma la collezione fw ’25-’26 con Raf Simons. “Tutto il resto è venuto di conseguenza. Non c'è nostalgia, non c'è decadenza, non abbiamo neanche discusso con Raf di niente ma abbiamo provato a fare dei vestiti in cui le costruzioni sono diverse".

Il risultato è una collezione “filosofica” dal titolo Raw Glamour, dove il glamour è inteso come stato d'animo e si sviluppa in abiti che esplorano nuove silhouette e movimenti, dettagli grezzi e accessori glam. Obiettivo: mettere in discussione il tipico concetto di femminilità e le classiche nozioni di bellezza.

L'abito perde il senso che da sempre gli è stato attribuito e diventa libero di esplorare nuove soluzioni, per esempio si indossa con la camicia e i jeans. Le gonne sono sospese, strette da un laccio, con décolleté dalle cuciture a rilevo come appena suturate. Posto d’onore nella collezione anche gli iconici cappotti, impreziositi da spille décor e dettagli in pelliccia.

Accessori superstar

Gioielli, borse, fiocchi. Decorazioni e grandi bottoni. La rivincita degli abiti grezzi avviene attraverso gli accessori. Sono loro a conferirgli un significato, a renderli speciali. Il contrasto è fortissimo, tra questi ultimi e gli abiti grezzi, e su questa differenza il duo creativo mette l'accento, perché è quella che meglio di tutte definisce a fondo il concetto di femminilità.

Anche la location gioca sui contrasti

Il deposito della Fondazione Prada dove è andata in scena la collezione fw ’25-’26 è lo specchio della complessità racchiusa negli abiti. Riflette la contrapposizione tra il grezzo e il raffinato e simboleggia la complessità della femminilità. Un’ impalcatura metallica riconfigura lo spazio, rivestito con un tappeto firmato dalla scenografa, costumista e produttrice cinematografica australiana Catherine Martin.

Parterre de rois

Elodie ha partecipato alla sfilata di Prada con un look super glamour in tubino drappeggiato bianco e maxi occhiali mosca. Presente anche l’attrice Benedetta Porcaroli, la top Hunter Schafer, la tiktoker Charli D’Amelio e Juliette Binoche, che sarà presidente di giuria al prossimo festival di Cannes 2025.