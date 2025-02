Milano Fashion Week fw 25/26, al via da martedì 25 febbraio

Oltre 150 appuntamenti tra sfilate fisiche e digitali, presentazioni e eventi per scoprire le rotte di stile del prossimo autunno-inverno. Pietro Terzini: “Un connubio di moda e arte”

Dopo New York e Londra, la Fashion Week approda a Milano in un ricchissimo calendario pubblicato dalla Camera Nazionale della Moda Italiana.

Sarà Gucci a dare il via alle danze e dopo la defezione di Sabato De Sarno, il défilé co-ed sarà presentato dall’Ufficio Creativo della maison. Ma sono 153 gli appuntamenti imperdibili in questa settimana tra presentazioni, eventi, collezioni, mostre. Così come saranno numerose e versatili le personalità che animeranno la settimana, sempre più internazionale e, allo stesso tempo, più milanese nel senso un po' demure e sicuramente fashion che ormai la città incarna.

“Il legame tra il mondo del fashion e quello dell’arte si rinnova e si rinsalda”, ci spiega Pietro Terzini, una delle personalità artistiche più irriverenti e amate dei social network e dalla Gen Z. In Corso Venezia 2 Terzini presenta la sua capsule collection per MAX&Co martedì 25.

E il rapporto tra moda e arte sarà sicuramente uno dei temi più forti nel settore alla continua ricerca di rilancio. Ma anche la sostenibilità in tutte le sue sfaccettature. Saranno numerose anche le novità in questo calendario che ci si appresta a sfogliare, come Fiorucci che sfilerà sabato 1° marzo.

Grande attesa anche per i debutti di Lorenzo Serafini da Alberta Ferretti e David Koma da Blumarine. Arte, nuove firme e volti che si avvicenderanno ma anche importanti anniversari: il centenario di Fendi, i 30 anni di Dsquared2 e i 60 anni di K-Way.

Senza dimenticare gli eventi, come quello di Bottega Veneta che sarà protagonista con una performance all’interno del suo nuovo headquarter, Palazzo San Fedele, in partnership con Casa Mollino. Insomma, non ci sarà da annoiarsi durante una settimana densa di stimoli, capace di portare, ancora una volta, Milano al centro del panorama fashion mondiale.