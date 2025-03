I principali trend per make up e capelli, le ispirazioni, i look da copiare alle modelle

Non solo moda. Dalle sfilate della Milano Fashion Week dedicate alle collezioni del prossimo autunno inverno è arrivata anche una miriade di spunti da cogliere e idee da copiare in fatto di beauty look. Abbiamo individuato le tendenze più forti, che detteranno la linea anche lontano dalle passerelle.

Effetto “glowy”, luminosità naturale e femminilità “blurred”: le ispirazioni make up

Denominatore comune dei look creati dai make up artist per le sfilate di Milano è un make up effetto seconda pelle, con una base uniforme e brillante, che sublima l’incarnato, come ha proposto Hiromi Hueda per Giorgio Armani. L’attenzione è tutta focalizzata sullo sguardo, reso intenso da uno smokey eye nei toni luminosi del grigio e del bronzo.

Definizione e un tocco di glamour. Il viso splende, l’incarnato è idratato e radioso grazie all’uso del primer e dell’illuminante, quest’ultimo applicato - come visto nella sfilata di Dolce&Gabbana - sui punti alti del viso delle modelle, per ottenere una luce ancora più intensa. Una delle parole chiave di questa Fashion Week è stata infatti proprio “glowy”, come visto anche sulle passerelle di Missoni e N°21.

E le labbra? Il colore top della stagione sarà il vino scuro, che le fa apparire “blurred”, dall’effetto offuscato. Veicolano un senso di romanticismo e femminilità, come da Versace e Alberta Ferretti. Più definite e sensuali, adornate con una foglia rossa, come il simbolo di un bacio che sta per essere schioccato, quelle proposte dalle modelle di Antonio Marras.

Gli hair trend in arrivo: dal ritorno della riga a un’eleganza “quiet chic”

Capelli ultra lisci, lucidi e fluttuanti caratterizzati da una profonda riga centrale che bilancia i volumi sui lati. Il trend forte del prossimo autunno inverno l’hanno portato in passerella soprattutto Gucci, Prada e Ferragamo. Le amanti delle onde le avranno morbide e naturali, definite dagli accessori arricciacapelli o dal lavoro di torsione della piastra, come suggerito dagli hair look “quiet chic” di Max Mara e Sportmax.