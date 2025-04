Nail art, la manicure coreana tra i top trend di primavera

Less is more. In controtendenza rispetto ad altri standard, che le vogliono lunghissime, dai colori sgargianti, fluo e metallizzati, le amanti dello stile demure – all'insegna di una ricercatezza senza eccessi - troveranno irresistibile per questa primavera 2025 la manicure coreana, che vede in grande spolvero unghie nei toni neutri e lattiginosi.

L’eleganza “effortless” della manicure coreana per la primavera 2025

Credit: Launchmetrics.com/Spotlight

A offrire, come sempre, un’anteprima dei trend più seguiti e amati, ci hanno pensato le passerelle delle sfilate. La nail care ispirata all’estetica minimal che arriva dal lontano Oriente punta sulla semplicità. Il risultato sono unghie curatissime ma dall’aspetto naturale e luminoso, facili da portare e da mantenere, anche per chi le predilige corte. Le declinazioni per questa stagione prevedono semitrasparenze effetto gloss, in cui il colore resta diluito, per un finish radioso e delicato, dall’effetto pieno e tridimensionale.

Le unghie dai dettagli couture e dal tocco luxury

Credit: Launchmetrics.com/Spotlight

Per quanto riguarda i finish, si assiste anche un ritorno degli Anni 90 con le Oyster nails, dai colori perlescenti e leggermente cangianti. Sì, naturalmente, al nude e ai toni pastello, al lucido lattiginoso come alla french manicure leggermente sfumata. Le amanti della nail-art e dei dettagli preziosi possono optare per declinazioni ispirate al mondo della couture, con unghie decorate da sottili fili dorati e argentati, creati ad hoc dopo aver applicato uno smalto di base rigorosamente chiaro.