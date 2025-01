Lingerie a vista, l’eleganza si fa audace

Abiti lunghi di pizzo, sottovesti e reggiseni che fanno capolino da giacche e bluse. La moda sexy della lingerie a vista sarà tra le protagoniste della primavera-estate 2025.

Esibita come total look o inserita all’interno di outfit più costruiti, questa tendenza ci farà compagnia nei mesi più caldi con nuances nere e provocanti ma anche sfumature pastello che danno un tocco di innocenza alla figura.

Modelli aderenti, completini romantici per giocare a essere un po' bambine, reggiseni a fascia che richiamano lo sporty chic e molto altro. Per calare l’asso del vedo-non-vedo ci sarà una lingerie per ogni tipo di donna.