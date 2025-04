“Di sole e d’azzurro”, cantava Giorgia. Una combo perfetta anche nella moda. Il light blue, infatti, è tra i colori più gettonati della primavera-estate, soprattutto nella tonalità pastello. Già lo scorso anno questa nuance così femminile e sofisticata è stata una delle grandi protagoniste della bella stagione e continuerà a essere à la page anche per tutto il 2025. In ogni sua sfumatura.

È un colore fresco, che dona al look quella spensieratezza tipica delle giornate dal cielo terso. Chanel, Ermanno Scervino, Bottega Veneta, Acne Studios… Sono tanti i nomi che hanno fatto sfilare l’azzurro nelle passerelle primavera-estate 2025 con abiti, classiche camicie, sciancrate o oversize per creare un affascinante gioco di volumi, completi minigonna e top cropped, tailleur o anche con gli accessori, dalle scarpe alle borse fino ai copricapi.

In total look l’azzurro è garanzia d’eleganza. Indossato con il bianco e il beige diventa super bon ton. È invece “roar”, grintoso, in abbinata al marrone e al nero. In ogni modo irrinunciabile.