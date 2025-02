Lash Day: le celebrity che hanno fatto delle ciglia il loro punto di forza

Il 19 febbraio si celebra il Lash Day, una giornata dedicata alle ciglia e a tutti i modi per metterle in risalto, dal classico mascara alla laminazione. E chi meglio delle celebrity per ispirare i beauty look più iconici?

Kim Kardashian: tra extension e ciglia finte, la regina del contouring ha reso lo sguardo ipnotico un marchio di fabbrica. Il suo segreto? Strati di mascara ultra black e ciglia a ventaglio per un effetto drammatico.

Jennifer Lopez: JLo punta su ciglia lunghe e incurvate, che aggiungono definizione al suo sguardo magnetico. Le sue preferite? Le ciglia a ciuffetti, perfette per un effetto naturale ma wow.

Adele: le sue ciglia voluminose e perfettamente separate sono l’elemento chiave del suo iconico eyeliner anni '60. Un mix di mascara e ciglia finte ben sfumate per un look sofisticato.

Zendaya: con il suo stile sempre eclettico, l’attrice gioca spesso con ciglia extra lunghe e teatrali, accentuate da ombretti luminosi per un effetto moderno e audace.

Twiggy: impossibile non citare la modella simbolo degli anni ’60, che ha reso celebri le ciglia disegnate sulla palpebra inferiore e il mascara in versione ultra-bold. Un’icona senza tempo.

Dalle passerelle ai red carpet, le ciglia sono il dettaglio che può davvero fare la differenza. E tu, come le valorizzi di più?