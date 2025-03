Sessant’anni e non sentirli. Anzi, brillare più che mai. Pipistrello, la lampada disegnata da Gae Aulenti nel 1965 per Martinelli Luce, festeggia un anniversario importante con una veste inedita: la nuova finitura white matt. Un omaggio alla sua essenza senza tempo, capace di attraversare le epoche senza perdere un grammo della sua straordinaria modernità.

La storia di un’icona di luce

Nata come parte di una commissione Olivetti per lo showroom di Parigi, la lampada Pipistrello ha rivoluzionato l’illuminazione grazie a un design originale e all’uso pionieristico dello stampaggio in metacrilato per il diffusore. Con la sua base telescopica e le forme ispirate al battito d’ali dell’animale da cui prende il nome, è diventata un’icona capace di sfidare ogni tendenza.

In sei decenni, la lampada Pipistrello si è evoluta mantenendo intatta la sua anima. Dalla versione classica in testa di moro e bianco, fino al nero, al giallo pop e al sofisticato bronzo, ha saputo reinventarsi con nuove dimensioni e tecnologie: dalla Minipipistrello e la versione cordless fino alla più recente Pipistrello 4.0, che riproduce l’andamento della luce naturale. Oggi, per celebrare il suo percorso, si veste di bianco opaco: essenziale, elegante, capace di esaltare la purezza delle sue linee e trasformarsi in una scultura di luce, che quando è spenta sembra un’opera d’arte modellata nel gesso.

Edizione limitata per i 60 anni

Disponibile in un’edizione limitata di soli 200 esemplari per ciascuna dimensione – classica, media e mini – questa versione esclusiva total white è un tributo alla lunga storia di innovazione della lampada. Ogni pezzo, numerato e impreziosito da un cristallo Swarovski e dall’incisione “60 anni”, sarà disponibile in selezionati punti vendita, completando un ciclo che è insieme celebrazione e nuovo inizio.

«Per celebrare questo importante anniversario, abbiamo scelto un colore non colore, il bianco matt, discreto, morbido, avvolgente, che evoca l'atmosfera di un paesaggio coperto dal silenzio della neve e induce serenità e riflessione», afferma Emiliana Martinelli, presidente di Martinelli Luce.