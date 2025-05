Labubu arriva anche in casa Beckham! I piccoli mostri dallo sguardo birichino, le orecchie appuntite e i dentini seghettati conquistano una delle famiglie inglesi più fashion. Tutto grazie alla piccola di casa, Harper Seven. La figlia di Victoria e David ha avuto una trovata geniale e super cool: regalare al tanto amato papà una Labubu color nocciola, che si sposa perfettamente con lo stile sobrio che caratterizza i look di David negli ultimi anni.

David Beckham e la figlia Harper durante la Paris Fashion Week 2025

Un’idea azzeccatissima, che conferma la tredicenne come degna figlia della coppia reale dello show business. E David cosa fa? Anche il calciatore bello e tatuato ha un cuore di panna: attacca il sweet gift al manico di una borsa e lo posta nelle storie del suo profilo Instagram! Cosa non si fa per una figlia!

La Labubu regalata a David Beckham dalla figlia Harper

Harper in quanto stile già non scherza. E lo testimoniano anche le sue idee da vera fashionista che segue i più grandi trend… Le Labubu, infatti, stanno spopolando nelle città più alla moda e i negozi spuntano in ogni angolo come funghetti. Potevano mancare in Casa Beckham? Assolutamente no! Brava Harper!

Leggi anche:

Labubu: ai pupazzetti del momento piace la moda