Chanel ha un nuovo volto. Kendrick Lamar, rapper premio Pulitzer e vincitore di 5 Grammy, maestro delle parole e icona culturale, entra ufficialmente nella galassia della maison francese come ambassador globale, consolidando un legame tra alta moda e musica che oggi più che mai viaggia di pari passo.

Una novità alla vigilia di una nuova era sotto la direzione creativa di Matthieu Blazy. Kendrick, già famoso per essere un esteta e amante della moda, non è un nome nuovo nel mondo del fashion.

Credit: Getty Images

L'intesa tra Kendrick Lamar e Chanel aveva già basi solide.

"Chanel è senza tempo. E' ciò che apprezzo di più perché è ciò su cui ci basiamo: integrità, qualcosa che può durare nel tempo e arrivare alle prossime generazioni con creatività", aveva dichiarato Lamar in una intervista in occasione dell'Haute Couture Show della scorsa estate.

Nel 2023, tra l'altro, Lamar aveva già calcato le scalinate del Metropolitan Museum di New York in total look Chanel in occasione del Met Gala.

Credit: Getty Images

Aveva poi partecipato allo show Chanel Couture 2023, con un paio di occhiali da sole wow del brand e alla successiva Couture, nel 2024.

La scelta di Chanel segna un momento di svolta non solo per il brand, che prosegue nel suo percorso di ridefinizione dell’identità maschile sotto il segno della modernità, ma anche per l’industria del lusso, sempre più attenta ai codici della cultura urbana.

Con questo annuncio, il marchio francese alza il volume sul dialogo tra moda e musica, portando al centro della scena una delle voci più influenti della sua generazione.

Lamar indossa nella campagna primavera estate 2025, scattata da Karim Sadli, un cappotto strutturato nero e occhiali da sole gioiello.

Courtesy of press office Chanel

Kendrick Lamar non è il primo uomo a essere stato scelto dalla maison francese come testimonial.

Il caso più eclatante è stato Brad Pitt per la pubblicità del profumo, femminile, Chanel N°5.

Anche Pharrell Williams, Timothée Chalamet, e Jacob Elordi hanno prestato in passato il loro volto alla maison.