Parte oggi, 14 aprile, l'undicesima missione della navetta New Shepard, dell'azienda aerospaziale fondata da Jeff Bezos.

A portare i tacchi nello spazio, in prima fila, la popstar statunitense Katy Perry insieme alla fidanzata del fondatore di Amazon, Lauren Sánchez.

Ma in tutto sono sei, le donne vip, provenienti da mondi diversi, a fare parte del team. Nell'equipaggio anche l’ex ingegnera missilistica della Nasa Aisha Bowe, la produttrice cinematografica Kerianne Flynn, l’attivista per i diritti civili Amanda Nguyen, nota per il suo impegno nel campo della bioastronautica e per essere stata nominata al Nobel per la Pace, e la conduttrice americana Gayle King, volto storico di CBS Mornings.

A disegnare le tute, firmatissime, è stata Lady Bezos con l'aiuto degli stilisti Fernando Garcia e Laura Kim, i direttori creativi di Oscar de la Renta.

Spettacolo, scienza e attivismo insieme ad affrontare il primo volo nello spazio di gruppo, tutto al femminile, a bordo del veicolo suborbitale New Shepard di Blue Origin, la società spaziale privata che fa capo a Jeff Bezos.

Il lancio, dal Texas oggi alle 8.30 (15.30 ora italiana).

Credit: Getty Images

“Porteremo il glam nello spazio”, hanno detto le sei “esploratrici” che, salvo complicazioni tecniche o meteo, diventeranno il primo equipaggio spaziale solo femminile dopo il volo orbitale solitario della cosmonauta sovietica Valentina Tereshkova nel 1963.

Credit: Instagram di Katy Perry

Le sei astronaute sono pronte a scrivere la storia, con un equipaggio "in rosa", vestito di blu: blu elettrico.

Fit iper-femminile con punto vita in risalto e pantalone leggermente a zampa: uno stile decisamente distante dalle maxi tute a cui ci hanno abituati.

"Solitamente queste tute vengono realizzate per gli uomini e poi vengono adattate per le donne", ha raccontato la Sánchez, sottolineando come questo modello sia invece nato per l'occasione, pensando al corpo femminile e alle sue caratteristiche.

La partenza è prevista dal sito Texas è prevista alle 8:30 ora locale, le 15.30 in Italia, ma l'orario potrebbe cambiare a seconda delle condizioni meteorologiche.

Il volo suborbitale dovrebbe durare poco più di 10 minuti e raggiungere un'altitudine di 100 chilometri, portando le sei passeggere appena sopra la linea di Kármán, un confine invisibile tra l'atmosfera terrestre e lo Spazio.

L'equipaggio ha la possibilità di sganciarsi brevemente e fluttuare in assenza di gravità prima di tornare nel deserto del Texas con un atterraggio assistito da paracadute.

Blue Origin non ha mai rivelato quanto costi davvero salire sul New Shepard, ma le stime parlano di cifre a sei zeri.

Per ora, si tratta di un’esperienza riservata a pochissimi, ma l’azienda punta a rendere sempre più accessibile, il futuro del turismo spaziale.

Lady Bezos è una fedelissima di Oscar de la Renta

Il duo creativo formato da Fernando Garcia e Laura Kim della maison de la Renta ha realizzato per Sánchez l'abito che ha indossato nell'edizione 2024 del Met Gala.

Un vestito senza spalline, con un corpetto in velluto nero e una morbida scollatura a cuore. Sulla gonna applicazioni di specchi in frantumi che formano delle rose.