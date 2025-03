"The Art of James Cameron", a Torino un'immersione nel mondo visionario del regista

Un appuntamento imperdibile per gli amanti dell’arte e del grande schermo. A Torino, al Museo Nazionale del Cinema, va in scena la mostra "The Art of James Cameron", fino al 16 giugno 2025. È un viaggio nel mondo visionario di uno dei registi, sceneggiatori e produttori contemporanei più amati e innovativi. Un percorso che svela i segreti e il processo creativo dietro ai capolavori che hanno segnato la storia del cinema, da Terminator ad Alien, da Titanic ad Avatar. Da vedere sei decenni di espressione artistica di Cameron, una straordinaria selezione di opere rare, tratte dal suo archivio privato. Una sorta di "autobiografia attraverso l'arte", come la definisce lo stesso regista che, fin da piccolo, amava disegnare.

“Sono cresciuto in una piccola città del Canada e disegnavo continuamente. Ero ispirato dai fumetti, dai libri di fantascienza e dai film che divoravo avidamente. Più illustratore nel cuore che artista, usavo i miei disegni e dipinti per raccontare storie. Questa è stata una preparazione perfetta per passare all'arte del cinema quando avevo vent'anni", ha spiegato.

L’evoluzione di Cameron: da carta e penna alle tecnologie più sofisticate

Pur avendo creato e utilizzato tecnologie cinematografiche di altissimo livello durante la sua carriera, il processo creativo di Cameron è iniziato con strumenti semplici come una penna, matita e colori. “The Art of James Cameron” include tutto: dai primi schizzi ai progetti mai realizzati, fino alle sue opere più celebri. Fin da giovane, il regista ha riempito quaderni di schizzi con illustrazioni di creature aliene, mondi lontani e meraviglie tecnologiche. Con il passare del tempo, la sua arte è diventata sempre più sofisticata, esplorando grandi temi che avrebbero influenzato il suo lavoro, come la minaccia di una catastrofe nucleare o i pericoli legati al dilagare dell'intelligenza artificiale.

Da Titanic a Terminator fino ad Aliens

Nella mostra, ideata dalla Cinémathèque française, Parigi, in collaborazione con l’Avatar Alliance Foundation, i disegni si animano e prendono vita su grandi schermi, meduse giganti e creature fantastiche sembrano fluttuare nella cupola della Mole. E attraverso un tunnel, grazie ad appositi touch screen, si esplora la produzione di Cameron. Aree tematiche sono dedicate a Titanic, si ricostruisce il processo creativo di Aliens – Scontro finale, con il commento di Cameron. Cinque le aree tematiche e oltre 300 pezzi originali, tra oggetti di scena, costumi, fotografie e tecnologie 3D. Una vera e propria esposizione-kolossal.