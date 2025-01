Sfilata che c’è star che trovi. Se poi si tratta della Haute couture p/e 2025 nella splendida location della Ville lumière, è impossibile resistere. Carla Bruni, 57 anni, e Natalia Vodianova, 42 anni, si distinguono in tutta la loro eleganza da Schiaparelli. L’ex première dame sfoggia una mise total black in un mini-dress aderente che mette in risalto i collant ricamati. Completano il look il cappotto oversize e i lunghi guanti neri dalle unghie gold della maison. Natalia, al contrario appare luminosa in un look total white. Presente anche la star di "Emily in Paris", Philippine Leroy-Beaulieu, 61.

Tra le stelle più note in evidenza alla sfilata di Chanel non passano inosservate Dua Lipa, 29, Vanessa Paradis, 52, e Lily Rose Depp,25, eleganti e in totale armonia con il mood della passerella. Anche Dua Lipa, 29 anni, opta per un look total black con una lunga cappa nera, un mini-tailleur e i collant velati, il tutto accompagnato da un maxi-fiocco sull’acconciatura, trend di stagione. Vanessa Paradis è accompagnata dalla figlia avuta da Johnny Depp, che si presenta in un completo dalla trama in tweed bianca e nera, tratto distintivo dello stile di Madame Coco, impreziosita da dettagli in argento, un grande omaggio alla maison.

Anche alla sfilata di Dior appaiono dive radiose, tra cui Pamela Anderson, 57, come ormai di consueto senza trucco, Jenna Ortega, 22 anni, e Kelly Rutherford, 56, accompagnate da molte altre star: Anya Taylor-Joy, 28, Deva Cassel, 20, ormai già affermata sulle orme di mamma Monica Bellucci. Quel charme!