Grammy Awards, il trionfo di Beyoncé e tutti i look della serata

Come da previsione. Beyoncé ha trionfato ai Grammy Awards 2025 che si sono tenuti a Los Angeles nella notte tra il 2 e il 3 febbraio conquistando il premio Album dell'anno per Cowboy Carter.

Un riconoscimento a lungo inseguito – per quattro volte è stata candidata senza mai riuscire a vincere – che le permette di diventare l'artista più premiata nella storia dei Grammy e la prima donna di colore ad aggiudicarsi il premio nel XXI secolo. A incantare anche il suo look, un abito scintillante Schiaparelli che rende glam la stampa bandana, con cut out e lunghi guanti tono su tono.

Brilla di rosso Taylor Swift in Vivienne Westwood, sei candidature e zero premi: per lei una mise con dettaglio a catena e lettering sulla coscia. Stupisce Lady Gaga (best pop duo group performance con Bruno Mars), incoronata regina di trasformismo: sul red carpet ha sfilato come una dea gotica in puro stile dark con un abito provvisto di corsetto e gonna di ottocentesca memoria in Samuel Lewis, mentre al ritiro del Grammy, sempre dark, vestiva Westwood couture.

Allure retrò e premio come best pop solo performance e best pop album per Sabrina Carpenter, in Jw Anderson. Mannish il look di Billie Eilish in Prada, con occhialini e cappello da marinaio: suo il look più rigorosamente bizzarro.

Sublime Gracie Abrams in Chanel con camelia sul petto che omaggiava Karl Lagerfeld. Sirena sexy Madison Beer fasciata in un Miss Sohee dalle trasparenze audaci. Le stesse che sfoggia Shakira (best latino pop artist) in Etro, con lo strascico e un body arancione che spuntava da sotto.

E c’è anche chi, tra le star, è andata a ripescare negli archivi proponendo capi vintage, trend che ormai è diventato un must sul tappeto rosso. Chappell Roan (miglior artista emergente) ha optato per un artistico Jean Paul Gaultier classe 2003 e Olivia Rodrigo ha scelto un abito total black che arriva dalla collezione primavera-estate 2000 di Versace.