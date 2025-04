La questione potrebbe indurre in confusione ma c’è una spiegazione. Ricorre il 13 aprile la Giornata internazionale del bacio. Che viene, però, celebrato anche il 6 luglio. Questa seconda data è stata stabilita nel 1990 in Inghilterra mentre la prima, che cade quest’anno di domenica, si riferisce a un record storico segnato nel 2013. E ha una componente romantica.

A scambiarsi il bacio più lungo è stata una coppia thailandese durante una gara. È durato 58 ore, battendo di fatto il precedente record di 46 consecutive segnato dalla stessa coppia due anni prima. Ecco, allora come celebrare questa ricorrenza speciale puntando su labbra irresistibili, vestite dalla luce delle nuove nuance primaverili.

Lip oil: le novità beauty di primavera per avere labbra perfette

Azione rimpolpante, effetto ultra-lucido, proprietà curative. Puffer Gloss è il nuovo lip gloss di Valentino Beauty. Una novità che ridefinisce i concetti di volume, brillantezza e cura delle labbra. La formulazione innovativa unisce ai benefici del gloss quelli dell'olio, per un'idratazione profonda. Tre referenze specifiche: Extra Plump, per apportare un’azione ultra rimpolpante; Extra Shine, per vestire le labbra di una lucentezza estrema; Extra Care, per prendersene cura grazie a una formulazione idratante.

Valentino Beauty, Puffer Gloss

Si trasforma in un olio idratante studiato per proteggere intensamente, valorizzare ed esaltare a lungo il colore naturale delle labbra, Dior Addict Lip Glow Oil. Vero e proprio trattamento infuso di olio di ciliegia, nutre istantaneamente, protegge, ammorbidisce e rivitalizza. Si adatta a qualsiasi colore, rivelando un effetto glow rosato. La texture oleosa potenzia la luminosità formando un velo levigante che modella le labbra, quasi ingrandendole, con un effetto a specchio. Può essere usato da solo, come base, o come top coat dalla brillantezza volumizzante.

Dior Addict Lip Glow Oil

Assicurano un finish lucente e idratante anche gli iconici lip gloss Juicy Tubes di Lancôme. Tra i prodotti più amati del brand, tornano per questa primavera nelle loro sei tonalità classiche, dalle più leggere e luminose alle più cremose: dal trasparente ai rosa, dal pesca al vinaccia, a un beige iridescente. Basta applicare un po' di pressione sul tubetto e in una passata le labbra appaiono più piene e luminose.

Lancôme, Juicy Tubes

Un'overdose di effetto shine e un riflesso specchiato extra glossy. YSL Loveshine Plumping Lip Oil Gloss è un'immersione in un universo di lucentezza estrema. Disponibile in otto shade, formula arricchita da ingredienti volumizzanti e trattanti, texture non appiccicosa e ultra-sottile per un finish lucido specchiato. Definisce e scolpisce le labbra rendendole visibilmente più piene e levigate, grazie anche all’azione antiossidante e idratante della polpa di fico proveniente dagli Ourika Gardens di YSL Beauty. Un trattamento di bellezza fino a 24 ore, aromatizzato al mango.

YSL Loveshine Plumping Lip Oil Gloss

Una nuova nuance per celebrare i 10 anni di un'icona. In occasione di questo compleanno speciale, Clarins ha vestito Lip Comfort Oil con il suo rosso emblematico, in edizione limitata: 54 Iconic Red. Il brand ha infatti creato questo speciale alleato per le labbra nel 2015, con una formula innovativa frutto dell'incontro di tre oli vegetali dall'azione nutriente, dal finish luminosissimo, e dalla consistenza sensoriale. Assicura, dopo cinque giorni di utilizzo, labbra naturalmente rimpolpate anche nude.

Clarins, Lip Comfort Oil

Succosi, profumati e fruttati, gli Honey Infused Lip Oil di Gisou. Sono arricchiti con il miele di Mirsalehi, ingrediente principale dei prodotti del brand, ricco di vitamine, minerali, aminoacidi e potente antiossidante. Raccolto in modo sostenibile, è noto per l'idratazione profonda e duratura e l'incredibile luminosità. Per questa primavera, la collezione si arricchisce di tre nuove tonalità: Raspberry Swirl, Bee-llini Peach e Glazed Plum. Delicate, avvolgenti, sono impreziosite da aromi golosi e assicurano un finish ultra-brillante.

Gisou, Honey Infused Lip Oil

Gran finale con il nuovo arrivato nella famiglia Gloss Bomb di Fenty Beauty by Rihanna. Un gloss-oil infuso con perle multidimensionali e ingredienti che si prendono cura delle labbra. Si chiama Gloss Bomb Oil Luminizing Lip Oil N' Gloss e assicura una lucentezza simile al vetro e un finish shimmer. Ricco di vitamina E, burro di karité, Hyaluronic filling spheres e olio di pompelmo, è disponibile in sette shade luminose e neutre, che lasciano le labbra nutrite e idratate fino a otto ore. FOTO Fenty Beauty by Rihanna, Gloss Bomb Oil Luminizing Lip Oil N' Gloss

Fenty Beauty by Rihanna, Gloss Bomb Oil Luminizing Lip Oil N' Gloss

FOTO: ufficio stampa / courtesy press office