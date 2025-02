Gianfranco Ferré, in mostra l’architetto della moda

Viene ricordato come una delle personalità più eclettiche del Novecento, l’architetto della moda che ha vestito il corpo delle donne considerandolo una vera architettura in movimento, lo stilista che con il suo eclettismo e la sua strabiliante creatività ha segnato l’evoluzione del costume italiano. Oggi Gianfranco Ferré rivive in una personale al Forte di Bard, in Valle d’Aosta.

Un percorso inedito pensato per raccontare al pubblico il suo lavoro, a partire da immagini fotografiche, stampe in bianco e nero, a colori, fotocolor, diapositive, provini e arricchito da abiti, schizzi e disegni. Protagonista della narrazione è la sezione fotografica dell’Archivio Storico Gianfranco Ferré: oltre 90 opere, mai esposte prima, di otto maestri della fotografia di moda che con Ferré hanno lavorato a iconiche campagne pubblicitarie: Gian Paolo Barbieri, Guy Bourdin, Michel Comte, Patrick Demarchelier, Peter Lindbergh, Steven Meisel, Bettina Rheims e Herb Ritts.

Gianfranco Ferré dentro l’obiettivo, fino al 9 marzo, è un progetto di Forte di Bard, a cura del Centro Ricerca Gianfranco Ferré del Politecnico di Milano e CZ Fotografia.