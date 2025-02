Il Flatiron Building diventa residenziale

Il celebre grattacielo di New York cambia destinazione d'uso. L'edificio, che prima ospitava uffici, verrà trasformato in un elegante complesso residenziale

Il Flatiron Building, uno dei simboli più riconoscibili di New York, si prepara a un radicale make over. Il celebre palazzo a forma triangolare si trasformerà in un complesso residenziale esclusivo.

Situato tra la 5th Avenue e Broadway, l’edificio ha sempre rappresentato una pietra miliare nel paesaggio urbano di Manhattan. Con il suo design in stile Beaux-Arts è un punto di riferimento per architetti e appassionati di storia dell'architettura.

Per anni storica sede della MacMillan Publishers, oggi il Flatiron è pronto a cambiare nella forma ma non nella sostanza, considerando che esternamente l’edificio non subirà alcuna trasformazione. L’ambizioso progetto di ristrutturazione mira a trasformare il palazzo in un complesso residenziale esclusivo, con una vista panoramica su alcune delle zone più vivaci di New York.

La domanda di alloggi nel cuore di Manhattan è in costante crescita e il Flatiron è destinato a diventare uno degli spazi più eleganti della città. Sebbene i piani ufficiali non siano ancora stati rivelati, si ipotizza che l'edificio ospiterà circa 20 appartamenti.

La sua trasformazione da uffici a residenze rappresenta una risposta alle nuove esigenze del mercato immobiliare post-pandemia, che ha visto una forte rivalutazione delle residenze di alto standing a Manhattan. Grazie alla sua struttura unica e al contesto storico in cui è inserito, il Flatiron promette di diventare uno dei progetti residenziali più desiderati della città.

Tre anni di ristrutturazione per un make over che si prospetta grandioso.