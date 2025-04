Il fascino dell'argento: i vestiti e gli accessori must have di stagione

Nella bella stagione il sole splende di giallo, ma l’argento è pronto a tenergli testa con look iridescenti, spaziali e dai riflessi stellari. Gli abiti e gli accessori silver trasformano chi li indossa in un faro di luce lunare e fanno splendere da capo a piedi.

È uno scintillio che sprizza energia quello di Paco Rabanne. Casacche, gonne, abiti lunghi e corti riflettono la luce grazie a tessuti neutri o plissettati, leggeri come l’aria, e a decori. Sono specchi di luce anche le creazioni di Pierre Cardin, dalle forme e dai tagli originali e asimmetrici, che strizzano l’occhio a Jane Fonda e alla sua Barbarella. Louis Vuitton e Chanel mettono al braccio alle fashioniste borse iridescenti. Sono veri e propri gioielli! Bustine, bauletti, tracolline, pochette: che siano lisce, lavorate o ricoperte di paillettes è tutto uno splendore per gli occhi. Il nuovo modello della Lady Dior, disegnata da Penny Slinger, sembra un diamante.

E anche le scarpe non sono da meno, dagli stiletti con strass di Maison Margiela alle zeppe con cinturino di Gucci. L’argento piace e può dare alla testa… specie se indossato come copricapo. Quello di Ralph Lauren è lavorato a retina e dona un tocco ricercato a ogni look. Let’s shine!