Drew Barrymore, la bimba di E.T. compie 50 anni

Mezzo secolo di vita e successi per Drew Barrymore, l’attrice californiana che il 22 febbraio 2025 spegne 50 candeline. Un volto iconico di Hollywood, cresciuta a Los Angeles in una famiglia costellata di personaggi noti che vanta una carriera di successi iniziata quando era piccolissima.

Nata e cresciuta sotto i riflettori

Classe ’75, Drew Barrymore è figlia e nipote d’arte. I suoi nonni sono gli attori John Barrymore e Dolores Costello, i genitori John Drew Barrymore e Jaid Makò, le madrine Anna Strasberg e Sophia Loren e il padrino Steven Spielberg. Inizia a recitare a soli 5 anni e a 7 appare nel ruolo di Gertie. È suo il visetto della bambina che diventa amica del celeberrimo alieno ideato dal maestro Carlo Rambaldi, nel film cult di Steven Spielberg E.T. l'extra-terrestre, interpretazione che le vale inoltre il riconoscimento di Miglior giovane attrice non protagonista agli Young Artists Awards. Nell’84 è già candidata ai Golden Globe per il film Vertenza inconciliabile di Charles Shyer.

Una vita fatta di chiaroscuri

Il percorso di Drew non è stato però sempre in discesa. Tra un’infanzia e un’adolescenza turbolente, segnate da difficoltà personali e familiari, Drew cade nella spirale della dipendenza. Viene allontanata dalla famiglia e in seguito ricoverata in clinica per depressione e autolesionismo. Nonostante tutto riesce a trasformare le difficoltà vissute in forza: affronta la riabilitazione e ne esce vincente.

I successi tra cinema e Tv

Nel corso degli anni, il suo talento poliedrico l'ha vista spaziare dal cinema alla televisione, con ruoli memorabili in film come La mia peggiore amica (1992), Batman Forever (1995), Tutti dicono I love you (1996), Charlie’s Angels (2000), Donnie Darko (2001), 50 volte il primo bacio (2004), Scream (2006) e molti altri ancora. Oltre a collezionare successi come attrice, la Barrymore riesce a fondare nel 1995 anche una propria casa di produzione, la Flower Films, dando vita a progetti di successo. Nel 2020 inizia un nuovo capitolo della sua carriera con il suo talk show, The Drew Barrymore Show, che si rivela da subito un trionfo: l’empatia e la capacità di creare un legame con il pubblico con il suo approccio divertente e genuino sono la chiave di questo traguardo.

Uno stile inconfondibile

Non solo talentuosa ma anche icona di stile. Drew ha sempre portato con sé un senso di eleganza senza sforzo, che unisce glamour e naturalezza. Con i suoi look che spaziano dal casual chic a quello da red carpet, Drew Barrymore ha incantato le folle. Ricordiamo alcuni dei suoi look più noti: al 50esimo anniversario del Saturday Night Live di quest’anno ha sfoggiato un classico black&white firmato Dolce&Gabbana. Al Time100 Gala 2023 la ricordiamo nel suo abito boho chic firmato Oscar De La Renta. Con un abito monocromo fucsia l’ha vestita Valentino al 49esimo Daytime Emmy Awards 2022 con una mantellina come soprabito e, infine, al 150esimo anniversario di Harper's Bazaar a Bloomingdale del 2022 sfoggiava una vivace mantella Cristopher John Rogers e un completo Ralph Lauren.