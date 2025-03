Dopo l’annuncio del suo addio alla direzione creativa della maison di famiglia, ripercorriamo la carriera di Donatella Versace attraverso le celebs che ha incontrato. Tre decadi di sfilate ed eventi, tra amicizie glam e feste da capogiro, in cui la più grande star è sempre stata lei. Agli eventi più esclusivi ha catturato la scena insieme ad amiche del jet set come le top model Naomi Campbell e Irina Shayk, la cantante Lady Gaga e le attrici (madre e figlia) Goldie Hawn e Kate Hudson.

CREDIT AGF

Presente sui red carpet più prestigiosi, a braccetto con attori come Jude Law ed Andrew Scott per il Met Gala nel 2024 o per mano con la cantante Cardi B, la figura grintosa di Donatella ha catalizzato l’attenzione dell’intero mondo dello star system. Durante le fashion week, al termine dei suoi show per celebrare le nuove collezioni, sola o in compagnia di celeb come Jennifer Lopez, che ha sfilato per lei nel 2019. Per Donatella il mondo è una passerella. Alla 64esima edizione dei Grammy a Las Vegas, nel 2022, è salita sul palcoscenico con le cantanti Nicky Minaj e Dua Lipa, ex testimonial del brand, che, insieme ad altri personaggi, le ha reso omaggio sui social dopo l’addio al team creativo.

La direttrice di Vogue America Anna Wintour, il regista Pedro Almodovar, Amal e George Clooney, le attrici Naomi Watt e Lindsay Lohan, Kylie Jenner… Sono solo alcune delle personalità che hanno accompagnato la vita glamour di Donatella. Per lei ora la carica di “Chief Brand Ambassador”, un nuovo percorso che sicuramente non le toglierà il ruolo di star tra le star.