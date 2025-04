Essere chic e fashion come le principesse anche quando piove è possibile. Lady Diana e la moglie di William insegnano

Le protagoniste femminili delle famiglie reali catalizzano da sempre l’attenzione del pubblico mondiale. Lady Diana e Kate Middleton sono due esempi di stile indiscussi. I look sfoggiati dalle principesse nel corso delle loro apparizioni ufficiali, e non solo, sono testimoni di un’allure regale impeccabile, mai scalfita neanche da vento e pioggia.

Diana era icona di eleganza e fascino anche sotto il cielo grigio e piangente di Londra, la figura abbracciata da un capo divenuto un must-have negli armadi più raffinati: il Barbour. Questa giacca dallo stile country chic per eccellenza non può mancare nelle mise delle ladies che amano passeggiare nelle campagne in stile Jane Austin e Virginia Wolf. Rende classy chic gli abbinamenti più casuali e, chissà, potrebbe fare l’occhiolino a Mr. Darcy...

Diana emanava fascino anche indossando gli immancabili stivali da pioggia Hunter, altro pezzo iconico del guardaroba di chi ama vivere appieno città e campagna anche in assenza di sole. Come lei, un altro membro della famiglia reale inglese, la regina Camilla, ama questi stivali e li indossa per portare a passeggio i suoi cagnolini.

Oggi Kate che, nei look ricorda spesso Lady Diana, indossa il Barbour in diverse tonalità, dal blu al color cammello, con il classico motivo iconico del brand inglese che fa capolino grazie alla cerniera lasciata aperta. Impeccabile!

Dunque, per essere à la page sotto la pioggia si può seguire l’esempio delle principesse più amate, facendo vivere la countryside lady che si trova in ognuna di noi.