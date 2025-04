Come vestirsi quando piove

La primavera, si sa, sorprende con fiori dalle tonalità magiche, ma anche con piogge improvvise. Se con il sole è immediato essere fashion… lo è altrettanto anche sotto le nubi minacciose e quando scoppia il temporale, credeteci. Scettiche? Seguiteci.

Un arcobaleno di colori per combattere le giornate grigie

I brand più prestigiosi affrontano il maltempo nei modi più disparati, ma dando vita a pezzi e mise dai dettagli plumbei solo all’apparenza. Immancabili nella palette colori i tanto amati nero e bianco che prendono forma nei trench e negli spolverini Dior e nei giubbini over, a collo alto, di Jaquemus.

Credit: Launchmetrics.com/Spotlight

Stella McCartney mischia i due non colori per eccellenza su impermeabili a minigonna che ricoprono corpo e testa con un cappuccio avvolgente e scarponcini sportivi che abbracciano il piede fino al polpaccio.

Dal beige al caramello fino al marrone scuro, i colori terra conquistano il mondo della maison francese Hermès, spalmandosi su giacche di lunghezze diverse, tute e gonne. Paura di rovinare décolleté e borse? Nessun problema, Paco Rabanne le protegge e le veste con un look di plastica.

È una donna incappucciata, ma colorata, quella di Pierre Cardin, che sfida pioggia e vento con giacconi e trench dalle tonalità accese e brillanti, unite a disegni geometrici e dettagli originali. Per le più classiche, non manca il tocco cammello con cintura allacciata sul davanti.

Credit: Launchmetrics.com/Spotlight

K-Way rende pop il rainy mood, sprizzando gioia ed energia primaverile grazie ai tanti colori vivaci dei suoi impermeabili iconici. Giallo, arancio, rosso, passando per il bianco. Da ogni giacca piovono gocce di colore per chi ama ridere anche sotto la tempesta.

La parola chiave, però, è ombrello. E perché non ripararsi con quelli dai colori e dai dettagli particolari di Pasotti Ombrelli, con fantasie e colori che vanno dall’azzurro al fucsia? Il manico con il muso di un fenicottero sconfigge ogni temporale…

Photo Credit: Launchmetrics.com/Spotlight

In sintesi, sono tanti i look che possono rendere una donna fashion anche sotto un temporale, basta solo saper aguzzare la vista e lasciare spazio allo stile e alla fantasia... singing in the rain!