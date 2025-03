Poltrona Dezza, l'edizione limitata per il 60° anniversario

L'icona di Gio Ponti creata nel 1965 per Poltrona Frau viene reinterpretata con un inedito vestito in pelle

Per celebrare il sessantesimo anniversario della Dezza, Poltrona Frau presenta una raffinata edizione limitata di soli 60 esemplari. Un omaggio esclusivo a uno dei più celebri progetti di Gio Ponti, reinterpretato con un rivestimento speciale in Pelle Frau® ColorSphere Impact Less e impreziosito da un'illustrazione inedita dello stesso designer.

Un arredo senza tempo: la poltrona Dezza dal 1965 a oggi

Disegnata nel 1965, è diventata un’icona senza tempo, nata in un periodo di grande trasformazione per Poltrona Frau, che nel 1962 trasferì la sua sede a Tolentino, dove ancora oggi produce arredi di eccellenza. Con le sue linee leggere, la struttura elegante e il perfetto equilibrio tra comfort e design, questa poltrona che il famoso architetto disegnò proprio per casa sua, rappresenta una delle creazioni più apprezzate di Gio Ponti, espressione di un’estetica moderna e raffinata.

L’illustrazione inedita di Gio Ponti: un tributo all’artigianalità

L’elemento distintivo di questa edizione limitata risiede nel rivestimento esclusivo, decorato con una preziosa illustrazione inedita di Gio Ponti. Il disegno, scoperto e acquistato all’asta da un collezionista privato, è stato selezionato da Poltrona Frau dopo un attento lavoro di ricerca. Raffigura 26 mani stilizzate, ognuna con un nome e una caratteristica distintiva, un motivo grafico che celebra la maestria artigianale e il savoir-faire con cui ogni poltrona viene realizzata. Un dettaglio che rende ogni pezzo unico e ancora più prezioso per collezionisti e amanti del design.

Questa riedizione esclusiva della poltrona Dezza non è solo un capolavoro di design, ma anche un tributo ai valori fondamentali di Poltrona Frau: qualità artigianale, innovazione e attenzione ai dettagli. Coniugando passato e presente, questa poltrona di design si conferma un’icona destinata a durare nel tempo.