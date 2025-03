Claudio Santamaria: “Lo stile è anche un modo di pensare”

Al cinema con Il Nibbio, l’attore racconta a X-Style Digital cos’è per lui lo stile: non solo moda, ma soprattutto personalità e coraggio di esprimere le proprie opinioni

“Lo stile è sentirsi a proprio agio nei panni che si vestono. Quando una cosa senti che ti fa stare bene, è già qualcosa di stiloso”. Claudio Santamaria è uno degli attori italiani contemporanei più amati. Ora è al cinema con Il Nibbio, nei panni di Nicola Calipari nel film che racconta la liberazione della giornalista Giuliana Sgrena. Una figura gentile, quella dell’attore, che racchiude talento e professionalità, ma anche un approccio molto personale e sicuro rispetto a ciò che lo stile rappresenta per lui.

Per Santamaria la definizione di stile non si concentra solo ed esclusivamente sul mondo fashion, ma racchiude significati più sfaccettati e profondi, come ha raccontato a noi di X-Style. “Non si parla solo di abbigliamento o di vestiti. Secondo me lo stile è qualcosa che nasce piano piano con il formarsi del carattere, con la propria personale individualità e punto di vista. È anche un modo di pensare”.

Claudio Santamaria a Roma per Il Nibbio Credit: AGF

Elegante cinquantenne, Claudio Santamaria Ferraro nasce a Roma il 22 luglio 1974. Dopo il Liceo Artistico, il debutto sul palcoscenico con La nostra città diretto da Stefano Molinari. L’esordio al cinema arriva con il film di Leonardo Pieraccioni Fuochi d’artificio. Da quel momento un successo dopo l’altro, sia a teatro che al cinema. Pupi Avati lo dirige in Quando arrivano le ragazze?, ma l’affermazione sul grande schermo si consolida con il film Romanzo Criminale di Michele Placido. La sua carriera decolla.

L’hanno diretto i più grandi registi

Da Gabriele Muccino, a Marco Risi fino a Gabriele Salvatores, Claudio Santamaria è stato diretto dai più grandi registi e ha recitato con i colleghi più rinomati come Pierfrancesco Favino e Kim Rossi Stuart. Tanti i premi vinti dall’attore, tra cui il David di Donatello come Miglior Attore Protagonista per il film Lo chiamavano Jeeg Robot. È sposato con la giornalista Francesca Barra, da cui ha avuto una figlia, Atena. Dalla precedente relazione con Delfina Delettrez Fendi ha avuto invece Emma.

“Lo stile è anche coraggio”

Una vita in grande stile, quella di Claudio Santamaria, espressa anche sui red carpet con look ricercati, dai toni formali, ma anche definiti da dettagli originali. “Una persona può essere anche vestita male, ma se ha una sua personalità poi esce fuori”, dice. “Puoi vedere una persona che non è alla moda, che non è vestita in un certo modo, ma ha uno stile nel presentarsi e nel porsi di fronte a delle situazioni e nell’essere coraggioso esponendo le proprie idee. Uno stile di vita, un modo di essere, che non deve essere per forza filtrato attraverso l’estetica a tutti i costi”.