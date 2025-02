Passeggiare per Brera, a Milano, significa addentrarsi nel quartiere degli artisti, ricco di tesori: il Piccolo Teatro Strehler, la Chiesa di San Simpliciano, Palazzo Crivelli... Vuol dire procedere con il naso all’insù e restare incantati dai palazzi curati, dalle finestre e dai balconi fioriti. Ancora, scoprire i portoni dove occhieggiano i classici cortili meneghini. E addentrarsi in vicoli acciottolati, su cui si affacciano caffè e bistrot, ma anche le vetrine creative di botteghe, laboratori di profumi, negozi di belle arti. Sempre al passo con i tempi. Come la galleria Robertaebasta, riferimento per i mobili art nouveau, l’Interior design e le arti decorative del XX secolo, Il segno del tempo, dove trovare anche curiosità vittoriane o Il Cirmolo, con vintage e modernariato.

Eleganza e fermento che sono state travolti dall’ondata del Capodanno Lunare. Fino al 31 marzo 2025, la galleria Moiré Gallery ospita infatti le opere più significative del giovane talento cinese Zhao Zihan, votato alla creazione di oggetti di arredo e design caratterizzati da linee morbide, sinuose e avvolgenti, tra futurismo ed esaltazione dell’elemento naturale (video sopra).

Zhao Zihan si è laureato all’Accademia delle Belle Arti di Brera. Vanta una ricca esperienza di collaborazione con marchi come Fendi e Tiffany. E le sue opere sono state presentate in varie mostre in Cina, come la Shenzhen Fashion Furniture Design Week, lo Xintiandi Art Festival, il Design Shanghai e la Design Spring.

Dall’Oriente all’ombra della Madonnina, con le sue tecniche innovative e i materiali sostenibili, nel nome di un’estetica scultorea, raffinata e rigorosa. Tra le sue creazioni, la lampada Jellyfish Lamp, la cui superficie curva richiama la forma di una medusa, consentendo alla luce di sprigionarsi attraverso giochi di sovrapposizioni verticali. O il Contenitore Sconosciuto, detto anche Vaso dell'Umore, che simboleggia un invito a svuotare il nostro cuore e cervello da emozioni e pensieri troppo pesanti, troppo ingombranti: "È tempo di svuotarsi per fare entrare cose migliori”, sottolinea l’artista. Abbracciamo la bellezza. Dentro e fuori.