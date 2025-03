Tendenze capelli, la riga in mezzo sarà la regina dell’estate

Per la primavera-estate 2025 i capelli divisi al centro sono un must have. Comodi da portare e adatti a ogni situazione

La riga in mezzo è un dettaglio di stile che resiste alle mode, tra tradizione e modernità. Anche per la primavera-estate 2025 torna e si conferma protagonista tra le nuove tendenze hair. È semplice da portare, adatta a tutti i tipi di volto e facile da abbinare con le più diverse acconciature. Quindi… tutte in riga!

Raccolti a metà

Definisce i capelli raccolti, rendendoli ordinati, rifiniti nel dettaglio e pronti a resistere a ogni ostacolo. La riga in mezzo completa code e chignon rendendoli perfetti, tirati, per un risultato senza sbavature oppure morbidi per un risultato più easy chic.

Luisa Beccaria; Saint Laurent; Ferragamo. Credit: Launchmetrics.com/Spotlight

Onde da beach look

La riga in mezzo conquista anche i capelli lasciati correre sulle spalle e lungo la schiena. Sciolte, libere e anche un po’ spettinate: così le chiome sono protagoniste della stagione calda. Strizzando l’occhio alla spiaggia, alle onde e non manca il tocco hippie.

Sacai; Chloé; Louis Vuitton. Credit: Launchmetrics.com/Spotlight

Diamoci un taglio

I tagli corti, già per natura freschi e sbarazzini, guadagnano punti “gioventù” grazie alla riga in mezzo, che rende bob, look alla maschietta, carré ancora più comodi, naturali e “ready to go”. Per una donna che sceglie la comodità prima di tutto.

Anteprima; Coperni; Issey Miyake. Credit: Launchmetrics.com/Spotlight

Bon ton, senza costrizioni

Morbide, adagiate dietro le orecchie o che incorniciano il viso in modo definito, per look senza fronzoli. Le chiome sciolte e “pettinate” divise in due dalla classica scriminatura in mezzo possono essere semplici e sofisticate al tempo stesso. Per chi vuole seguire le regole, con stile.

Elie Saab; Alberta Ferretti; Missoni. Credit: Launchmetrics.com/Spotlight

Laccati, come una seconda pelle

Come uno spartiacque, la riga in mezzo è perfetta per definire i capelli laccati, schiacciati sul capo come una seconda pelle. L’effetto glow è assicurato. Fermati con mollette o semplicemente fissati dietro le orecchie lasciano le acconciature sciolte immobili nella parte alta e libere sulle lunghezze.