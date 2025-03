Capelli: 5 hair look per la primavera 2025 ispirati alle star

Lunghi o cortissimi, sciolti o disciplinati. Le star sugli ultimi red carpet hanno regalato diverse ispirazioni in fatto di hair look e acconciature. Ne abbiamo individuato cinque che potrebbero dettare la linea in fatto di tendenze per questa primavera 2025.

Hair look trend di primavera: il bob dall'allure rétro

Un caschetto di media lunghezza, reso morbido dalle punte arrotondate, lavorate verso l'interno e super lucente. Selena Gomez propone un bob dall'allure rétro. Dalla forma leggermente bombata, sfiora appena la clavicola. Molto versatile, è un taglio adatto soprattutto ai visi ovali, rotondi e a forma di cuore.

Credit Getty Images

Il pixie cut cortissimo

Tra i tagli top del momento, c'è sicuramente il pixie cut sfoggiato da Emma Stone già in occasione degli ultimi Golden Globes. Piuttosto essenziale, è un look che dona particolarmente ai visi con i lineamenti ben proporzionati. Non richiede troppa manutenzione, a parte i ritocchi dal parrucchiere. Nella versione classica, i capelli sono scalati, corti dietro e ai lati e più lunghi sulla sommità della testa. Si porta con la frangetta o con il ciuffo.

Credit Getty Images

Butterfly effect

Scalature leggere, lunghezze sfilate che si aprono evocando il battito di ali di una farfalla. Il butterfly cut, scelto da Miley Cyrus, è un taglio a strati. È particolarmente indicato per capelli spessi e pesanti, che vengono tenuti più corti nella parte posteriore e più lunghi in quella anteriore, in modo da creare una forma leggermente a V che dà una sensazione di alleggerimento dei volumi.

Credit Getty Images

Rapunzel style

Le amanti del lungo stanno assistendo a un momento di assoluto rilancio. Naturali e glossy, impreziositi da riflessi, i capelli portati sciolti alla Demi Moore. Liscissimi o leggermente ondulati sulle punte, seguono sinuosi la silhouette e sembrano accarezzare le forme del corpo.

Credit Getty Images

Pony tail e raccolti chic

Guardando, infine, alle acconciature, la parola chiave è semplicità. Gli chignon sono geometrici e composti, così come le pony tail, i capelli raccolti nella classica coda di cavallo. Guardando alle celebs, l'ispirazione arriva da Ariana Grande, che sugli ultimi red carpet ha optato per un profilo minimal chic, di semplice esecuzione ma, al contempo, dall'effetto sofisticato e di grande raffinatezza. Un valido alleato per replicare questi tipi di hair look è un buon gel texturizzante, per un risultato impeccabile e un finish ordinato.