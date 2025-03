Festa del papà, Bruce Willis compie oggi 70 anni

Bruce Willis compie 70 anni il 19 marzo 2025. È il divo che ha ridefinito per sempre l’immagine degli eroi d’azione incarnando quel perfetto mix di durezza e ironia. Una carriera invidiabile, la sua, costellata da tanti successi – da Pulp Fiction ad Armageddon, Giudizio Finale - fino al 2022, quando è costretto a ritirarsi dalle scene in seguito a episodi di afasia.

È solo l’anno successivo, nel 2023, che la sua malattia prende un nome preciso: demenza frontotemporale. Una patologia degenerativa senza cure che colpisce principalmente la parte frontale e laterale del cervello, causando problemi del comportamento, della personalità, del linguaggio e del movimento.

Bruce diventa un eroe silenzioso, impegnato in una battaglia diversa da quelle che tante volte ha combattuto sui set. Una lotta, però, in cui non gli manca l’amore. Quello dell’attuale moglie Emma Heming Willis, sposata nel 2009, ma anche quello dell’ex Demi Moore, con cui ha sempre mantenuto un rapporto profondo e affettuoso, insieme alle loro tre ragazze. Noi di X-Style digital è così che vogliamo celebrarlo, ricordando la storia dei due attori che, insieme, hanno fatto sognare Hollywood e che sono diventati un esempio. L’esempio dell’amore che evolve e cambia forma, ma non si esaurisce.

Bruce Willis e Demi Moore, l’amore a prima vista

Bruce Willis e Demi Moore si incontrano per la prima volta a Los Angeles nel 1987 in occasione della presentazione del film Stakeout. Lei è in compagnia del suo fidanzato di allora, l'attore Emilio Estevez, che recita nella pellicola. Non c’è partner che tenga. Scocca la scintilla. È colpo di fulmine per entrambi. Due settimane dopo quel fatidico incontro, Demi Moore rompe il fidanzamento e quattro mesi dopo, durante un viaggio non programmato a Las Vegas, accetta la proposta di nozze di Bruce.

Si sposano all'interno della loro suite all'hotel Golden Nugget, alla presenza di una manciata di ospiti. Il mese successivo organizzano un'altra cerimonia, stavolta in grande stile, un tipico matrimonio hollywoodiano. E proprio nella prima notte di nozze la coppia concepisce Rumer, che nasce nell'agosto 1988.

La felicità privata va di pari passo con il successo professionale. Bruce diventa una star grazie al ruolo del poliziotto John McClane in Trappola di Cristallo, il primo film della saga di Die Hard. Due anni dopo tocca a Demi Moore: con Ghost entra nell’Olimpo delle attrici più richieste al mondo. Un idillio che sembra non avere fine. Nel 1991 nasce la seconda figlia della coppia, Scout LaRue, seguita nel 1994 dalla terza, Tallulah Belle. Sono davvero anni d’oro per la famiglia Willis-Moore.

Credit: AGF

Il divorzio nel 1998 e la promessa di restare amici

In questa favola però qualcosa va storto. Gli impegni di lavoro allontanano progressivamente Bruce e Demi. Nel 1998 firmano le carte per la separazione e nel 2000 finalizzano il divorzio. Una fine legale, però, che non mette un punto al loro legame. “Abbiamo tre figlie che continueremo a crescere insieme”, dichiara Willis. “Con loro abbiamo preso un impegno per tutta la vita. La nostra amicizia proseguirà”.

Entrambi mantengono la parola, anche quando decidono di pronunciare nuovi “sì”. Nel 2005 Demi convola a nozze con Ashton Kutcher, più giovane di lei di una quindicina di anni, in una cerimonia privata: Bruce è tra gli ospiti. Nel marzo del 2009 Willis sposa Emma Heming, super modella che ha sfilato per alcune tra le maison più famose al mondo come Christian Dior, Valentino, Paco Rabanne e Victoria’s Secret.

Da lei avrà poi altre due figlie, Mabel Ray (2012) ed Evelyn Penn (2014). Anche in questo caso, al rito officiato nella splendida cornice delle isole caraibiche Turks e Caicos, Demi Moore è presente. E dieci anni dopo, quando Bruce ed Emma rinnovano le loro promesse, Demi è ancora tra loro, stavolta da single (con Kutcher divorzia nel 2013). Tutti insieme sono un bellissimo esempio di famiglia allargata. Capace persino di vivere il lockdown del 2020 sotto lo stesso tetto.

Il ritiro di Bruce e il sostegno di Demi

Il 30 marzo 2022 arriva la notizia del ritiro di Willis dal cinema per motivi di salute. L’attore è affetto da una grave forma di demenza. Non riconosce più i volti e perde la capacità di parlare. Demi Moore decide di restare al suo fianco anche nella malattia e offre sostegno alla nuova famiglia di Bruce.

Anche le tre figlie della coppia Willis-Moore, oggi tutte attrici, sono sempre accanto al padre in questo percorso doloroso. La primogenita Rumer nella primavera 2023 diventa mamma di Louetta e porta spesso la piccola a trovare nonno Bruce. Passano gli anni, ma resta una certezza. A ogni giro di boa tutti sono lì, accanto al loro eroe. Lo scorso anno Demi ha pubblicato una tenera foto con l’ex marito sul divano: “Ti siamo così grati, ti vogliamo bene”.

Credit: AGF

E poco importa che Bruce Willis in alcuni momenti sembri così assente, quel che conta è che sia circondato da amore autentico. Quello che neanche il passare del tempo è stato capace di scalfire. È di certo, per lui, la medicina migliore.