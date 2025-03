Beauty look: 5 "must have" irrinunciabili per il make-up di primavera

Soft glow: il trucco viso per questa primavera 2025 si illumina di tonalità rosate, dolci e romantiche. Lo sguardo è intenso e seducente, le ciglia lunghissime. Le labbra salutano la nuova stagione vestendosi di colore, l’incarnato è fresco e sembra risplendere di luce propria. Merito anche di “alleati” in grado di coniugare i benefici della skincare al make-up. Eccone cinque essenziali, per un finish impeccabile e a lunga tenuta, per tutto il giorno.

Il fondotinta “glow” nato dall’incontro tra skincare e make-up

Il primo step da compiere per preparare il viso a ricevere il trucco. Un fondotinta di origine naturale, che abbina la leggerezza e la luminosità di una polvere alle proprietà perfezionatrici e a lunga durata di un fluido. Guerlain offre una nuova dimensione di radiosità con un “must have” che assicura una pelle sana, rimpolpata e luminosa. È Terracotta Le Teint Glow, fondotinta liquido, formulato con il 95% di ingredienti di origine naturale. Garantisce una performance a lunga tenuta ed è no transfer.

Guerlain, Terracotta Le Teint Glow

La palette occhi dalle tonalità sofisticate e dal tocco satinato

Si passa, a questo punto, a truccare gli occhi. Assicura colore intenso già con una sola passata e un’elevata risoluzione cromatica, la palette Beauty Dimensions Nude di Prada, che si ispira alle stampe iconiche degli archivi della maison. La formula ibrida di questi ombretti, tra crema e polvere, si sfuma e si stratifica senza rilasciare residui, mentre la perfetta affinità con la pelle garantisce un comfort leggero e una lunga tenuta. Arricchito con olio di Plukenetia volubilis, dopo 28 giorni di utilizzo costante riesce a donare alle palpebre un aspetto più levigato.

Prada, Beauty Dimensions Nude Primula

Uno sguardo “wow” con il mascara effetto ciglia finte a ventaglio

Un allungamento straordinario, grazie alla combinazione innovativa di tre cere complementari e all’iconico scovolino ultra-sottile. Lancôme Lash Idôle Flutter Extension Mascara, ultima novità della maison, promette una lunghezza visibile fino a cinque millimetri e mezzo in più e una separazione perfetta delle ciglia, per una definizione impeccabile e una tenuta estrema. La texture cremosa e modulabile si stende agevolmente. Perfetto anche per portatrici di lenti a contatto e occhi sensibili.

Lancôme, Lash Idôle Flutter Extension Mascara

Un blush luminoso e dal design ultra-luxury da tenere sempre in borsa

Mai senza blush. È fondamentale per rifinire il finish e donare riflessi luminosi al viso. L’ultimo arrivato in casa YSL Beauty è già una star: Make Me Blush Powder, disponibile in otto tonalità modulabili, dalle più naturali alle più intense, dal finish matte (opaco) o shimmer (brillante e luminoso). In polvere, setoso, offre un colore deciso. Grazie alla sua texture ultra levigante e sensoriale, minimizza l'aspetto di pori e imperfezioni, si fonde perfettamente con la pelle senza seccarla, resta leggero, restituisce un colorito sano e radioso.

YSL Beauty, Make Me Blush Powder

Un rossetto super vellutato (e che fa sparire le imperfezioni)

No transfer, non evidenzia le rughe e le linee sottili, assicura una resa make-up sempre impeccabile. Il rossetto dei sogni esiste e lo presenta Sisley. Mat ma dalla luce morbida e delicata, confortevole, vellutato. È Phyto-Rouge Velvet, dal risultato intenso e duraturo. La texture cremosa lo fa scivolare perfettamente sulle labbra, che al primo passaggio sembrano leggermente ricoperte di cipria. Levigate e rimpolpate, il finish blurry conferisce loro un effetto sfumato e minimizza piccole rughe e imperfezioni.