Balenciaga, per i 130 anni una mostra a Palazzo Morando

Grande omaggio a Cristobal Balenciaga a Milano. In occasione dei 130 anni dalla nascita, la prima esposizione monografica dedicata allo stilista spagnolo apre le sue porte in Italia, a Palazzo Morando. Nel cuore del quadrilatero della moda, fino al 2 marzo 2025, i visitatori possono immergersi nell’atmosfera artistica di “Cristóbal Balenciaga | Shoes from Spain Tribute”, respirando la creatività che portò il designer a dare vita alla sua arte.

Venticinque i modelli inediti esposti, provenienti da collezioni private o museali. Ad accompagnarli, una serie di calzature realizzate da altri marchi spagnoli esclusivamente per questo evento e selezionate da professionisti del settore.

Nel percorso espositivo gli abiti sono mostrati come sculture senza tempo. Otto le aree: From TRADITION to INNOVATION, THE MOST SPANISH WARDROBE, LA ROBE DE SOIR, IMMERSIVE BALENCIAGA, BALENCIAGA’S BLACK / SPANISH BLACK, THE BRIDE e due nuclei dedicati a due esclusivi abiti da sera.

Progettato da Elisa Ossino Studio, la mostra valorizza le creazioni di Balenciaga tra scale, basamenti, specchi e tendaggi. L’obiettivo è enfatizzare linee, pieghe e volumi delle creazioni, per evidenziare la plasticità degli abiti e il loro aspetto architettonico. Del resto: “Un couturier deve essere un architetto per la forma, un pittore per il colore, un musicista per l’armonia e un filosofo per la misura”, diceva Cristóbal Balenciaga.